Un salon professionnel 100% virtuel durant 3 jours, pour relancer l’activité touristique en Martinique

Guy Etienne •

La première édition du "Martinique Travel Show" (MTS) sera 100% virtuelle. Ce salon digital rassemble du 18 au 20 mai 2021, les professionnels du tourisme martiniquais (hôteliers, réceptifs, clubs de plongée, agence de location de voitures…), les prescripteurs et les revendeurs.

Le MTS proposera un panel de rendez-vous, de conférences et d’animations (…). En plus de naviguer sur une plateforme 3D intuitive et de pouvoir personnaliser un avatar à leur image, les visiteurs pourront également apprécier un décor virtuel chaleureux, habillé aux couleurs et aux images typiques de la Martinique. (CMT)

Interactions et perspectives d’avenir

Près de 50 exposants sont attendus sur la toile. Ces derniers pourront échanger entre eux sur la destination, les perspectives de développement par rapport à la crise sanitaire, ou encore sur la relance du transport aérien et les nouveaux comportements touristiques…

Environ une dizaine de conférences thématiques sont en effet dédiées à "la compréhension des enjeux touristiques de l’île".

Vacances en Martinique (images d'illustration) • ©Capture Facebook Comité Martiniquais du Tourisme / DR

Apporter une dimension ludique et interactive à notre salon est un atout supplémentaire pour notre destination. Il s’agit de créer davantage de liens entre nos visiteurs et nos professionnels du tourisme, de stimuler les ventes et de renouer ainsi avec nos marchés prioritaires.

(Karine Mousseau - présidente du Comité Martiniquais du Tourisme)

Reconnue en 2021 comme la "meilleure destination émergente au monde" dans le classement Travelers’ Choice ® Best of the Best awards par Tripadvisor, la Martinique bénéficie d’une reconnaissance à l’international. Mais la pandémie de coronavirus est passée par-là et aujourd’hui, l’objectif affiché du CMT est de "relancer la filière", en tenant compte du contexte post-Covid.

Les socio-professionnels et les visiteurs qui souhaitent asister aux conférences de ce salon digital, doivent s'inscrire au préalable sur le lien suivant : ►S'INSCRIRE.