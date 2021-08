Un vendredi 13 en période de pandémie et de confinement en Martinique

Pour certains, le vendredi 13 est synonyme de malchance. Pour d'autres, cette date est au contraire associée à la chance.

La pandémie du Covid-19 qui frappe la Martinique relègue à un autre niveau cette journée. On est loin de la frénésie ou de la fièvre que nous avons connu par le passé à l'annonce d'un vendredi 13. Même si cette date particulière séduit près deux fois plus de joueurs, dans ce contexte économique difficile, les sociétés de jeux d’argent, le PMU, la Française des jeux, les casinos n’ont pas fait de battage publicitaire.

Certains points de vente et de validation de jeux sont fermés pour respecter les règles appliquées au confinement. D'autres ont pris des dispositions pour éviter les attroupements. Tout cela a une incidence sur le moral des martiniquais.

Quand on écoute les radios, plus de 50 avis d'obsèques journaliers, je suis pétrifiée. J'ai 80 ans, je n'ai jamais vu ça. On est sur les derniers temps.

Mami Roro habite le Nord atlantique