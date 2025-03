Une cagnotte lancée par la ligue de natation pour financer la participation des jeunes nageurs aux Carifta Games 2025

La Ligue de Natation de Martinique, qui fait face à des difficultés financières, a besoin du soutien des Martiniquais. Pour permettre à ses 26 jeunes nageurs de participer aux Carifta Games 2025, la LNM a ouvert une cagnotte en ligne.

C’est un événement incontournable qui rassemble les meilleurs espoirs de la natation caribéenne et il représente une opportunité professionnelle pour nos athlètes. Aujourd’hui, tout le monde rencontre une situation financière difficile. La participation à ces Carifta Games a un coût important que la ligue de natation peine à assumer seule, dans ce contexte financier qui est de plus en plus difficile. On a une baisse des dotations publiques, une diminution du soutien des entreprises. Ce qui complique un peu le financement de cette mission essentielle qui est de donner aux jeunes sportifs Martiniquais la possibilité de concourir au plus haut niveau. On fait un appel urgent à la mobilisation.