Mayotte en vigilance orange pour "fortes pluies et orages"

L'archipel de Mayotte a été placé samedi en vigilance orange "fortes pluies et orages" par Météo France, alors que le département peine à se reconstruire depuis le passage dévastateur du cyclone Chido en décembre dernier.

Mayotte se prépare à subir un épisode pluvieux orageux tout le week-end, préviennent dans un communiqué conjoint Météo France et la préfecture du département.

Selon Météo France, qui a également placé l'archipel en vigilance jaune vent fort, cet épisode nécessite "un suivi particulier compte tenu des cumuls de pluie et de l'activité électrique soutenue associée". Le vent de direction sud-ouest sera de 40 à 50 km/h avec des rafales avoisinant les 70 km/h.

#MÉTÉO | 🟠 Vigilance orange fortes pluies/orages et 🟡 jaune vents forts en cours ⛈



Météo France poursuit la surveillance d’un système actuellement situé à moins de 400km à l’Est-Sud-Est de Mayotte.



ℹ Plus d'infos : https://t.co/CvhZWjAYzR pic.twitter.com/vquozm3jNi — Préfet de Mayotte (@Prefet976) March 8, 2025

La préfecture de Mayotte appelle à la vigilance de la population

La préfecture de Mayotte a d’ores et déjà appelé toute la population à prendre toutes les précautions nécessaires à la sauvegarde des habitations "face à la montée des eaux", notamment pour celles situées en zone inondable ou en bordure de ravine, et à se "préparer à une évacuation éventuelle".

Elle recommande par ailleurs de se déplacer uniquement en cas de nécessité, de ne pas franchir les ravines ou les rivières en crue, ainsi que les radiers submergés, et de faire attention à l'eau du robinet qui peut rester impropre à la consommation "au moins 48 heures après l'arrêt des pluies".

Le département panse encore ses plaies du cyclone Chido

Département le plus pauvre de France, Mayotte a été ravagée le 14 décembre dernier par le cyclone Chido qui a fait au moins 40 morts. Avec des rafales dépassant les 200 km/h, il a provoqué des dégâts colossaux et laissé l’archipel exsangue. Le "coût des destructions" a été évalué autour de 3,5 milliards d'euros, selon le ministre des Outre-mer Manuel Valls.

Le Parlement a adopté le 13 février le projet de loi d'urgence pour la reconstruction de l'archipel, avant un second texte prévu au printemps. Le cyclone Chido a été rendu plus puissant par le changement climatique, selon une étude préliminaire britannique qui estime que ce phénomène a rendu les vents plus forts d'environ 5%.