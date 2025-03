36 chiens errants capturés ces derniers jours en Petite-Terre

Ces derniers jours en Petite-Terre, 36 chiens et chiots errants ont été capturés par la gendarmerie. La préfecture annonce également le renouvellement de son plan chien pour l'année 2025, pour financer les projets portant sur cette thématique.

La préfecture annonce ce jeudi 6 mars que 36 chiens et chiots errants ont été capturés en Petite-Terre ces derniers jours. "Certains d'entre eux subissaient de mauvais traitements et étaient affamés", précise son post sur les réseaux sociaux rappelant que "la maltraitance est un délit, passible de sanctions pénales." Ces opérations de captures sont menées par la gendarmerie, la police municipale et l'association One Dog Mayotte, partenaire de l'État dans la gestion des chiens errants.

Pour lutter contre ce phénomène, la préfecture annonce la reconduction de son plan chien pour 2025. Initié en 2024, il s'agit d'un appel à projet pour financer les actions des collectivités sur "la gestion et le suivi des animaux capturés stérilisés." Les projets éligibles sont alors financés à 100% avec un seuil minimum de 10.000 euros et maximum de 100.000 euros. L'objectif de ce plan est de "libérer l'espace public de la présence d'animaux dangereux et mettre fin à la maltraitance subie par les chiens et chiots capturés, affamés et dressés à l'attaque."