A REGARDER. Journée internationale des droits des femmes : 8 mars, 8 femmes : des héroïnes mahoraises

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, Mayotte la 1ère met en lumière huit Mahoraises d’exception qui ont fait face au cyclone Chido en première ligne. Un magazine inédit à découvrir le samedi 8 mars à 18h30 et en replay sur mayotte.la1ere.fr

Quand la tempête fait rage, certaines voix s’élèvent au milieu du chaos. Celles de femmes engagées, déterminées, qui, loin de se laisser submerger, ont pris les devants pour protéger, secourir et reconstruire. Technicienne de laboratoire, directrice de service, agricultrice, bénévole, sage-femme ou encore monteuse en électricité… Huit mahoraises, huit parcours, une même résilience.

À travers ce documentaire, Manarssana Boina, nouvelle Directrice Régionale aux Droits des Femmes et à l’Égalité entre les femmes et les hommes, part à leur rencontre. Ces battantes témoignent de leur engagement, de leur vécu et de leur rôle crucial pendant et après le cyclone Chido.

Leur récit, parfois poignant, toujours inspirant, met en lumière la force des femmes face à l’adversité. Une immersion dans leur quotidien, un hommage à leur courage, et un rappel de l’importance de leur place dans notre société.

Rendez-vous le samedi 8 mars à 18h30 sur Mayotte la 1ère et en replay sur le site pour découvrir ces portraits de femmes qui, à leur manière, écrivent l’histoire.