Aïd-El-Fitr : les Mahorais "n'oublient pas leurs morts"

C'est le rituel matinal de cette journée d'Aïd-El-Fitr : après la grande prière, rendre visite à ses proches et honorer ses morts. Dans les cimetières mahorais, de nombreux fidèles sont venus leur rendre hommage.

L'Aïd-El-Fitr est un jour de fête et de spiritualité ce lundi 31 mars à Mayotte. Les Mahorais ont été nombreux à la grande prière, puis pour rendre visite à leurs proches avant d'aller voir leurs défunts dans les cimetières du territoire. "C'est une étape très importante, on nous le dit à chaque ramadan : on n'oublie pas nos morts", explique un fidèle au cimetière de Dzaoudzi-Labattoir. "J'ai mon père que j'ai perdu en 2019 et mes grands-mères qui sont là. Je viens prier chaque année."

Les emplacements de sépultures sont parfois difficiles à identifier au cimetière de Dzaoudzi-Labattoir • ©Mayotte la 1ère

"C'est très important de prier pour ceux qui sont partis avant nous, pour que Dieu les reçoive à bras ouverts", abonde un fidèle. "Quand on sera parti, on aimerait que des gens viennent aussi faire des prières pour nous." Dans le cimetière, les dégâts laissés par Chido sont visibles sur la végétation, qui aurait bien besoin d'être débroussaillée. "Souvent la mairie taille, mais je vois que ce n'est pas le cas. Chido a fait ses ravages, on prie Dieu que ce sera taillé la prochaine fois. Inch'Allah", conclut un fidèle.