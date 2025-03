"conditions indignes de travail", les fonctionnaires du tribunal de Mamoudzou sont en grève ce lundi

L'accès au tribunal judiciaire de Mamoudzou est occupé ce lundi matin par les agents du tribunal, greffiers, adjoints, fonctionnaires. Ils ont adressé une lettre au garde des sceaux pour faire connaître leurs revendications.

Nous sommes là aujourd'hui pour dénoncer les conditions indignes de travail au tribunal judiciaire de Mamoudzou, depuis le cyclone Chido on a perdu deux bâtiments, nous sommes obligés de nous entasser dans les locaux à six ou à sept ou à dix (...) Je précise également que nous sommes en sous effectif depuis Chido et avant Chido on était déjà en sous effectif, nous étions une trentaine de greffiers sur cinquante et là nous sommes environ une vingtaine.