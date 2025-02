Début d'incendie dans une école à Doujani : Rivo Rakotondravélo alerte sur la situation

Dans un courrier adressé au recteur de Mayotte et au maire de la commune de Mamoudzou, Rivomalala Rakotondravélo, Co-Secrétaire Départemental FSU-SNUipp Mayotte a alerté sur l’état de l’école maternelle Rakotondravelo Gérard à Doujani. En effet, ce mercredi 19 février dans la matinée, un début d’incendie a eu lieu dans un couloir de l’école alors que les élèves étaient dans l’établissement.

Zalihata Dahalani •

« Aujourd’hui, ils ont dû accueillir les élèves en coupant l’électricité ». Alors que des élèves étaient dans les couloirs de l’école maternelle Rakotondravelo Gérard de Doujani, un début d'incendie s'est déclenché hier, mercredi 19 février. Selon Rivo Rakotondravélo, cela se serait passé à côté de deux salles de classe qui étaient fermées à la base à cause des dégâts causés par Chido mais les salles accueillent désormais les élèves. Ollivier Hunault, Inspecteur général de l’éducation, du sport et de la recherche nous explique que « C’est un problème lié aux panneaux solaires, mais immédiatement le courant a été coupé de façon préventive dans l’attente d’un diagnostic ». Le début d’incendie « a duré quelques secondes » et a eu lieu dans un couloir séparant les salles de classe fermées. « Les salles sont dans d’autres bâtiments, par ailleurs cela a été traité rapidement ».

Mise en danger des élèves et du personnel selon le syndicaliste

Début d'incendie dans un couloir à l’école maternelle Rakotondravelo Gérard à Doujani. • ©Droit reservé

Pour le syndicaliste, Rivo Rakotondravélo, la sécurité des élèves ainsi que du personnel n’est aujourd’hui pas assurée. « Ce qui me fait le plus réagir, c’est la réponse de l’inspecteur général, donc comme ce n’est pas dans une salle de classe ce n’est pas un problème ». Il affirme que les deux salles de classe fermées ont rouvert, ce que réfute Ollivier Hunault. Il s’est par ailleurs rendu à l’école Rakotondravelo Gérard de Doujani mardi dernier pour constater les dégâts post-Chido.

Autre problème soulevé par le syndicaliste Rivo Rakotondravelo, une fissure au plafond dans l’une des classes qui accueille les élèves. « Les collègues craignent aujourd'hui à la fois de travailler dans cette salle de classe mais aussi des représailles éventuelles de la hiérarchie ».

Là encore, l’inspecteur général Ollivier Hunault réagit en affirmant que lors de sa visite, la classe était fermée, et qu'il n'a donné aucune autorisation pour sa réouverture. « Je n’ai en aucun cas demandé qu’une salle particulière soit utilisée et laisse cela à ceux dont c’est la fonction. Les deux salles de classe non utilisées que nous avons visitées avec l’IEN n’ont d’ailleurs pas été utilisées par les élèves depuis notre visite et sont toujours non utilisées ce jour ».