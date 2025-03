Des trophées sur mesure pour célébrer la Journée internationale des droits des femmes

A l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, plusieurs dizaines de personnalités féminines vont se voir recevoir une récompense pour leur travail, leur rôle ou leur investissement auprès des femmes. Abdallah Saidi est en charge de la confection des trophées. Des créations qu'il imagine et crée dans son atelier, en Petite-Terre.

Yvana Navion et Ismaël Mohamed Ali •

Derrière son ordinateur, il façonne des trophées, des horloges, des porte-clés et bien d’autres objets de décoration, répondant aux envies et aux demandes de ses clients. Grâce à la précision d’une graveuse laser, il donne vie à chaque pièce avec une minutie qui confère à son travail une dimension presque artistique.

La personnalisation au coeur de son métier

"Je réalise des trophées et divers objets en bois et plexiglas. L’activité consiste à répondre aux demandes des clients en personnalisant ce qu’ils souhaitent", explique-t-il. Chaque création commence par une modélisation sur ordinateur, où il ajuste formes, motifs et gravures en fonction des attentes. Une fois le fichier prêt, la machine entre en action, sculptant et gravant avec une précision millimétrée.

Abdallah Saidi, artisan en Petite-Terre • ©Yvana Navion

Loin d’une production industrielle, chaque pièce est unique. Elle porte en elle l’histoire et la personnalité de celui qui la commande, que ce soit un cadeau d’entreprise, un élément de décoration ou un objet du quotidien. "On peut tout faire, des trophées aux horloges en passant par des accessoires de bureau ou des souvenirs. Ces objets trouvent leur place à la maison comme au travail."

Le bois, un matériau tout terrain

Ce qui frappe en découvrant les produits finis, c'est la précision et la légèreté du bois. Avec ses coupes uniques, chaque pièce possède une identité propre. "J’aime cette matière parce qu’elle donne du caractère aux objets. Contrairement au plastique, le bois vieillit bien, il prend une patine qui raconte son histoire."

Son atelier est un lieu de créativité où se croisent technologie et artisanat. La graveuse laser, loin de dénaturer la matière, permet au contraire d’en révéler toute la richesse. Cette machine lui a coûté 1 400 euros, un achat conséquent mais vite rentabilisé au vu des nombreuses commandes qu'il reçoit. A raison de 35 euros par pièce en moyenne, chaque étape est pensée à la main, pour un rendu précis et chaleureux.

Machine à graver utilisée par Abdallah Saidi • ©Ismaël Mohamed Ali

Abadallah Saidi réalise ses créations depuis deux ans maintenant. A l'origine de cette idée, un simple voyage en Turquie. "C'est à l'issue d'un voyage en Turquie que ma femme a aheté une écoupe en bois où il y avait nos noms marqués dessus pour notre mariage, elle voulait un objet sur lequel il y aurait nos deux noms écrits dessus. Donc c'est à partir de là que je me suis dit pourquoi ne pas faire la même chose pour nous et pour d'autres personnes mais à Mayotte."

Un hommage aux femmes pour le 8 mars

Cette année, à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, Abdallah Saidi met son savoir-faire au service de cette cause qui lui tient à cœur. Il réalise des trophées qui seront remis à des personnalités féminines de la société mahoraise. "C’est un honneur pour moi. Ces trophées sont uniques, personnalisés, et je les compare souvent à des bouquets de fleurs : ils sont beaux et, contrairement aux fleurs, ils ne fanent pas. C’est un cadeau idéal."

Trophées faits de bois pour la Journée internationale des droits des femmes • ©Yvana Navion

À travers son travail, Abdallah ne se contente pas de créer des objets : il grave des souvenirs dans la matière. Il a dû assurer une importante commande de trophées en peu de temps. Plusieurs dizaines de trophées personnalisés que chaque femme récompensée pourra garder dans le temps. Une empreinte durable et créative en l'honneur de cette journée du 8 mars.