Elad Chakrina : « Il nous faut une prison pour mineurs et une Zone de Sécurité Prioritaire »

L’avocat Elad Chakrina était l’invité de Zakweli.

Bruno Minas •

Mayotte souffre d’un déficit d’autorité et de sanctions pénales

dit-il, « le tribunal fait son travail, mais on ne peut pas exécuter les peines par manque d’infrastructures. Il nous faut une prison pour les mineurs ». L’avocat rappelle que la prison de Majicavo occupée à plus de 100% compte 278 places, dont 30 pour les mineurs :

vous pouvez prononcer toutes les peines du monde, cela ne sert à rien s’il n’y a pas de mesure réelle de privation de liberté, il nous faut un établissement pénitentiaire pour mineurs

Il ajoute : « il y a un sentiment d’impunité parce qu’on les relâche dans la nature »

Elad Chakrina insiste aussi pour la création de Zones de Sécurité Prioritaire (ZSP) où seraient concentrés les moyens de lutter contre la délinquance et la criminalité : « elles existent en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane. Les parlementaires, les élus départementaux et les maires doivent les réclamer. Nous devons parler d’une seule et même voix ».