Henri Nouri, syndicaliste enseignant : « Nous demandons deux masques gratuits jetables par jour et par élève »

Le secrétaire départemental du SNES- FSU, Henri Nouri était ce mardi matin dans Zakweli.



s’il y avait eu une amélioration, moins d’élèves par classe, des petits groupes… on aurait pu comprendre un allègement des mesures de protection, mais là on reprend dans les mêmes conditions d’avant le confinement Henri Nouri

Il a dénoncé un « protocole Covid allégé » :dénonce-t-il.« Nous avons de grandes inquiétudes, alors que nous risquons un nouveau confinement ».Henri Nouri déplore l’absence de masques pour les élèves et les professeurs : « Nous demandons deux masques gratuits jetables par jour et par élève ».Le leader syndical s’est aussi exprimé sur la violence en milieu scolaire. Il apporte son soutien aux enseignants du lycée de Dzoumogné qui exercent un droit de retrait à cause d’une agression à l’intérieur de l’établissement.