"Il fallait innover dans l'accueil des enfants" : Boinamani Madi Mari, DGS de la commune de Chiconi sur le dispositif de continuité pédagogique

Plus de 1400 élèves de primaire participent depuis 3 semaines à un dispositif de continuité pédagogique dans la commune de Chiconi. Il s'agit d'un centre d'éducation installé à la place Sicotram qui a pour but d'enseigner mais aussi prendre en charge les enfants qui n'ont pas cours en raison de la multiplication des rotations scolaires.

Ce dispositif a été mis en place grâce à l'impulsion du ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative, la DJEPVA, qui a délégué les missions aux têtes de réseaux de l'éducation populaire à Mayotte dont les CEMEA.

Les CEMEA se sont ainsi rapprochés de la commune de Chiconi pour les aider à faire en sorte que les enfants qui ne sont pas pris en charge puissent avoir un minimum de continuité pédagogique.

Il fallait proposer quelque chose, sachant que plus de la moitié de nos écoles ont été détruites. Il fallait donc innover dans l'accueil des enfants et leur proposer des activités. On a pu s'appuyer sur les CEMEA ou la DRAJES, ce qui nous a permis de proposer des ateliers aussi bien pédagogiques que de loisir.