"Il nous faut travailler sur la mobilité sous toutes ses formes", annonce le conseiller départemental Abdoul Kamardine

Abdoul Kamardine, le conseiller départemental de M'tsamboro, était l'invité de Zakwéli ce mercredi 5 mars pour revenir sur l'adoption par le département de son plan d'action post-cyclone Chido.

Le conseil départemental a adopté le jeudi 27 février ses orientations budgétaires pour 2025 et son plan d'action post-cyclone Chido. Le CESEM, l'organe consultatif du département, a jugé que l'enjeu de la reconstruction "ne transparaît que très peu" dans les délibérations adoptées. "Ça me paraît étonnant, nous connaissons la situation de Mayotte et ce budget est construit pour faire face à cette nouvelle situation", rétorque le conseiller départemental Abdoul Kamardine, invité de Zakwéli ce mercredi 5 mars.

"Mayotte est un territoire sous développé, Chido n'a fait que démontrer nos faiblesses", poursuit l'élu de M'tsamboro. "Ce budget est construit pour faire face à cette nouvelle situation, sur l'accompagnement des Mahorais, la construction ou la reconstruction." Il prend pour exemple le travail de concertation menée avec les élus du territoire il y a un an sur le précédent projet de loi Mayotte et la réunion organisée la veille sur le futur projet de loi-programme. "Nous avons travaillé sur le document et nous l'avons Chidoisé, il faut des infrastructures robustes pour Mayotte."

600 millions d'euros de prêts

Pour la majorité départementale, la priorité est donc de "travailler sur la mobilité à Mayotte sous toutes ses formes." Il prend pour exemple les projets de piste longue ou de nouvel aéroport, le projet de contournements routiers ou encore la cité administrative de Coconi "qui fera moins de véhicules passant par Mamoudzou." Pour cela, les ressources sont toutes trouvées. "On va profiter de la manne financière de l'État à travers les 600 millions d'euros de prêt de la Banque des Territoires, nous allons utiliser ces lignes budgétaires pour financer ces infrastructures." Le document résumant ses doléances doit d'abord être finalisé avant d'être transmis au gouvernement.