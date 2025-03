"Je pense que ce mot résilience il faut le prendre avec beaucoup de précaution, on a pas le choix" déclare Ali Nizary le président de l'UDAF

Le mois sacré du ramadan a débuté ce dimanche 2 mars, pour Ali Nizary le président de l'UDAF, l'Union Départementale des Associations Familiales de Mayotte il a une saveur particulière cette année.

Mais Ali Nizary cette pénurie ne date pas d'hier, il y a un manque d'anticipation de la part des autorités compétentes. Le président de l'UDAF est revenu sur le mot "résilient" souvent employé pour qualifier les Mahorais.

Les mahorais sont très patients, la plupart du temps moi je dis qu'ils n'ont pas le choix, il y a eu pas mal de soulèvement de la société pour réclamer des choses et au final la situation ne change pas. Je pense que ce mot résilience il faut le prendre avec beaucoup de précaution, on a pas le choix, on est sur un territoire où on doit dépendre de beaucoup de choses.