L'association Amalca donne de l’espoir aux enfants hospitalisés

A l'occasion de Mars bleu et des festivités autour de l'Aïd el-Fitr, l'association Amalca a organisé une distribution de cadeaux auprès d'enfants malades au CHM. Des sacs qui, le temps d'une journée, sont venus redonner le sourire à ces jeunes patients.

Dans les locaux de l’association, autour des piles de vêtements soigneusement triés, les bénévoles s’affairent. Ils trient, plient, emballent et préparent avec minutie les sacs qui seront offerts aux enfants hospitalisés au Centre Hospitalier de Mayotte (CHM). Dans quelques heures, ces présents apporteront un peu de réconfort à ceux dont le quotidien est rythmé par les soins et les files d'attente.

Amalca (Association Mahoraise pour la Lutte contre le Cancer) • ©Jaïdi Maoulida

Le moindre détail compte

Des dizaines de sacs occupent l'une des salles de l'association. "Il y a des vêtements. On essaie de faire des ensembles, avec des pulls, des bodys et un parfum accompagné d’un bon d’achat de 30 euros." Cette bénévole prépare minutieusement tous les sacs en pensant aux enfants qui vont les recevoir par la suite.

"Ça me tient à cœur d’être là, parce que ça fait partie des actions de l’association, aider les malades et leur redonner un peu de joie. Ce sont des enfants qui devraient être dehors, jouer, mais ils se retrouvent à l’hôpital. Alors, on veut leur offrir un moment de bonheur", confie-t-elle, le regard concentré sur les tissus qu’elle plie avec soin.

Les sacs prêts, direction le CHM. Dans les couloirs feutrés de l’hôpital, l’atmosphère est différente. Derrière chaque porte, un enfant attend, parfois fatigué, parfois débordant d’espoir. Kesha, hospitalisée depuis 23 jours, serre son sac avec un sourire timide, "j’ai eu des vêtements, 3 tee-shirts et un pantalon. Ça me fait plaisir et j’ai aussi un parfum. Je me sens bien aujourd’hui".

Amalca (Association Mahoraise pour la Lutte contre le Cancer) • ©Jaïdi Maoulida

Une présence essentielle

Créée en 2013 par des soignants, Amalca s’est imposée comme un soutien essentiel pour les patients atteints de cancer. Aujourd’hui, l’association compte deux salariés à temps plein et près de 300 adhérents. Son action ne se limite pas à la distribution de dons, elle accompagne une quarantaine de bénéficiaires à travers un suivi psychologique, des soins de support et une aide administrative.

"Cette distribution est une action qui nous tient énormément à cœur, même si nous ne pouvons pas toujours l’organiser chaque année. Dès que l’occasion se présente, nous la saisissons", explique Sourayat Bamana, présidente de l’association. Cette année, la distribution a été organisée en lien avec le Ramadan et la fête de l’Aïd el-Fitr.

Amalca (Association Mahoraise pour la Lutte contre le Cancer) • ©Mathilde Boucher

Si Amalca est surtout connue pour son engagement en octobre dans la lutte contre le cancer du sein avec "Octobre rose", l’association est active toute l’année. "Nous menons des actions variées, en mars pour le cancer colorectal, des groupes de parole, du soutien psychologique, des conseils en nutrition… Mais notre principal défi reste l’accès aux malades hospitalisés."

Ce que nous voulons, c’est pouvoir travailler main dans la main avec l’hôpital pour accompagner au mieux ceux qui en ont besoin. Sourayat Bamana, association Amalca

Un obstacle de taille, notamment à cause du secret médical, qui complique la mise en relation avec les patients du CHM. "Le secret professionnel est important oui, mais c'est un frein pour nous, car nous faisons tout cela pour les malades, mais nous avons du mal à les atteindre. Aujourd’hui, ceux qui viennent à nous le font par le bouche-à-oreille. Ce que nous voulons, c’est pouvoir travailler main dans la main avec l’hôpital pour accompagner au mieux ceux qui en ont besoin."

En attendant de futures actions plus fréquentes, les bénévoles poursuivent leur mission avec la même détermination. Un cadeau après l’autre, un sourire d’enfant à la fois.