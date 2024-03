L'Insee ne publiera pas d'indice des prix à la consommation en février à cause des barrages

L'Insee ne pourra pas publier l'indice des prix à la consommation pour le mois de février, l'outil permettant de mesurer l'inflation. Avec les barrages, ses enquêteurs n'ont pas pu relever les prix.

Il n'y aura pas d'indice des prix à la consommation pour le mois de février à Mayotte. Cet indice, publié tous les mois par l'Insee, permet de mesurer l'inflation, l'évolution des prix des biens et des services. Avec la crise des barrages, les enquêteurs de l'institut n'ont pas pu procéder aux relevés des prix. Près de 3.000 références sont mesurées mensuellement.

En janvier, l'Insee avait noté un recul des prix de 0,3% sur un mois. Si les tarifs de l'énergie, des produits manufacturés et des services avaient baissé, ceux de l'alimentation (+0,4%) et du tabac (+13,6%) avaient augmenté. Sur un an, les prix avaient augmenté de 2,8%, soit un peu moins qu'au niveau national (3,1%). L'indice des prix du mois de mars sera diffusé le 23 avril, sauf événement particulier.