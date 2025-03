L'intelligence artificielle au service des élèves

A compter de la rentrée 2025, tous les élèves de 4ème et Seconde devront suivre une formation à l'intelligence artificielle pour se préparer aux défis technologiques de demain. Au Lycée des Lumières de Mamoudzou, l’IA est enseignée depuis octobre dernier. Certains professeurs profitent de l’école ouverte pour l’utiliser dans le cadre de leurs cours.

Yvana Navion et Ismaël Mohamed Ali •

"Il y a deux types d'intelligence ; l'intelligene humaine et l'intelligence artificielle. Sauf que l'IA ne résonne pas". Ces mots de Michaël CARPIN, professeur agrégé en économie-gestion et interlocuteur académique au numérique, résument bien l'enjeu du cours qu'il enseigne à la vingtaine d'élèves devant lui.

Un ordinateur, une feuille de route et un esprit alerte suffisent à ces élèves de Terminale, de BTS Gestion de petites et moyennes entreprises et de BTS Support d'action managériale, pour se mettre à la page d'une des technologies les plus avancées et les plus en vogue du moment ; l'intelligence artificielle.

Une découverte pour certains, un outil du quotidien pour d'autres

Un outil que beaucoup découvrent pour la première fois et qui casse les codes de ce qu'ils imaginaient. "Avec ma camarade, j'essaie de lui expliquer à peu près comment on l'utilise pour nos devoirs, nos travaux à la maison, pour nous aider". D'autres redécouvrent un outil qui avait mauvaise réputation, "je pensais qu'utiliser l'intelligence artificielle c'était pour tricher puisque c'était pas toi-même qui faisais le travail (...) avant pour moi, c'était juste un outil de travail qui nous permettait de nous faciliter les devoirs qu'on avait à faire".

L'exercice du jour consiste en une dictée classique, Glycines, d'après le roman Le Premier Homme d'Albert Camus. Des lycéens concentrés sur leur production du jour qui ne sera pas notée mais corrigée par une IA. Il s'agit pour eux de bien utiliser l'art du prompt, c'est-à-dire, adresser de bonnes instructions pour avoir les meilleures réponses.

Cette étudiante en BTS a saisi l'utilité que l'IA peut avoir sur son parcours, "Je vais copier la dictée que j'ai faite et la coller sur chatgpt. Puis je vais lui demander de corriger les fautes d'orthographe et je vais lui demander de me donner des règles de grammaire".

Une intelligence pour l'éducation

Pour les élèves, le résultat est tout simplement stupéfiant. "On a vu des progrès parce qu'on a vu les corrigés qu'on nous a donnés donc ça nous a permis au moins de voir comment les phrases s'écrivent", confie une lycéenne.

Certains de ces étudiants se sont familiarisés avec l'intelligence artificielle depuis le mois d'octobre dernier. Selon leur professeur, Michaël CARPIN, "C'est aussi de l'entraînement pour les élèves. Quand les élèves sont à l'école, ils y ont accès mais en dehors de l'école ils peuvent aussi travailler sans leurs professeurs. Ils peuvent demander des exercices, demander une correction et la maîtrise de cette IA c'est pour leur dire de faire attention à toujours bien vérifier leurs sources, leur apprendre à communiquer et ne pas faire intégralement confiance à l'IA".

Selon une enquête internationale du Digital Education Council, publiée en août 2024, 86% des étudiants de 16 pays, dont la France, utilisent l'intelligence artificielle dans le cadre de leurs études et plus de la moitié l'utilisent au moins une fois par semaine. D'où l'importance d'enseigner l'IA dès le collège et le lycée.