La Réunion : le nombre de personnes pauvres est en baisse

Le taux de pauvreté est en baisse à la Réunion, il est estimé à 36% de la population selon une étude de l’INSEE portant sur l’année 2020… La pauvreté a diminué de 11% depuis 2007

Bruno Minas •

36% des Réunionnais vivent sous le seuil de pauvreté. Si ce chiffre est en baisse, il reste néanmoins très supérieur à celui de la métropole qui est de 14%, mais aussi très inférieur à celui de Mayotte : 77%. A la Réunion 311 900 personnes adultes vivent avec moins de 1 130 euros par mois, qui est le seuil métropolitain en dessous duquel on est considéré comme pauvre.

La répartition géographique est très diverse. Dans les quartiers d’habitat social, les « quartiers prioritaires de la ville », la moitié des habitants vit en dessous de ce seuil, de même que dans les zones rurales des hauts de l’île où l’on vit essentiellement de prestations sociales.

L’INSEE note que l’accès à l’emploi s’est amélioré, le taux de chômage est de 17%. Il est toutefois le plus élevé de France, après Mayotte qui affiche 30% de chômage.

L’étude montre aussi que la Réunion reste une terre d’inégalités : Les 20% les plus favorisés ont un revenu 5 fois plus important que les 20% des plus pauvres. Mais cet écart a aussi tendance à se réduire grâce à la redistribution par les prestations sociales : RSA, allocations chômage, logement, ou parent isolé.