Le recrutement a débuté pour le dispositif Cadres d'avenir pour Mayotte, pour former les candidats "à fort potentiel"

La préfecture annonce que le recrutement de la prochaine promotion du dispositif Cadres d'avenir pour Mayotte a débuté. L'État prend en charge la formation et accompagne des jeunes pour leur permettre d'obtenir des emplois d'encadrants dans des entreprises et administrations mahoraises.

"Cadres d'avenir pour Mayotte", c'est le nom et l'objectif de ce dispositif initié en 2018. Le recrutement a débuté pour la promotion 2025-2026, annonce la préfecture ce lundi 10 mars. "Des étudiants et des professionnels à fort potentiel sont sélectionnés pour effectuer une formation universitaire dans l’Hexagone ou à La Réunion dans un secteur jugé prioritaire, pour une durée maximale de prise en charge de 5 ans et avec une obligation de revenir exercer à Mayotte", résume l'État dans un communiqué. Les inscriptions se font exclusivement en ligne sur le site de LADOM.

Les bacheliers, étudiants en L3 admis en master et les étudiants de L1 et de L2 de l'université de Mayotte "ayant un projet professionnel réel et sérieux" sont éligibles, ainsi que les professionnels souhaitant reprendre leurs études. Il faut également être rattaché fiscalement à un foyer dont le quotient familial ne dépasse pas 26.631 euros et avoir résidé à Mayotte durant les cinq dernières années pour y prétendre. Enfin, ce dispositif n'est ouvert qu'aux jeunes jusqu'à 28 ans, ou jusqu'à 45 ans pour le public professionnel.

Pour les candidats admis, une première formation se déroulera du 11 au 18 juillet 2025 à Iloni dans les locaux de l’association Émanciper Mayotte. Ils pourront ensuite bénéficier d'un accompagnement renforcé et personnalisé assuré par l'association ACESTE. De son côté, l'État prendra en charge : le billet (en classe économique) pour rejoindre le lieu d'études, les frais d'installation via une aide et une indemnité mensuelle de cinq ans maximum ne pouvant dépasser 808 euros par mois pour les étudiants, 1.021 euros pour ceux relevant du dispositif d'excellent et 1.433 euros mensuels pour les professionnels.