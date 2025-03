Les associations, le moteur insoupçonné de l’économie mahoraise

Les associations jouent un rôle crucial à Mayotte, pour leur rôle social, mais aussi pour leur contribution à l'économie mahoraise. Dans un département avec un taux de chômage et de pauvreté surélevé, les associations sont créatrices de richesses et d'emploi. Encore faut-il qu'elles soient soutenues pour cela.

La plupart des indicateurs à Mayotte sont dans le rouge. Avec 77% des habitants vivant sous le seuil de pauvreté, le manque d’infrastructure et de services publics, la désertification médicale chronique du territoire, les associations viennent souvent combler les carences de l’État et des collectivités. Venir en aide aux publics fragiles, aux personnes handicapées, âgées, précaires ou encore accompagner la jeunesse, le milieu associatif remplit de nombreuses missions dans le département le plus pauvre de France.

Le passage du cyclone Chido a mis en lumière l’importance de ces acteurs, qui ont été en première ligne pour répondre à l’urgence. Ces structures sont également un contributeur important au développement économique du territoire. Les dernières données sur la question datent de 2017 : Mayotte comptait alors 5.000 associations pour près de 10.000 entreprises. La majorité des associations n’emploient pas de salariés, seules 300 en comptent dont près de 290 s’inscrivent dans l’économie sociale et solidaire (ESS). Cette appellation désigne les structures qui cherchent à concilier une activité économique et une utilité sociale, que ce soient des associations, des coopératives ou des entreprises sociales.

Mayotte, une référence de l'ESS à l'international

Les 290 établissements associés à l’ESS, dont 89% sont des associations, représentent 14% des entreprises mahoraises privées et 16% de l’emploi privé à Mayotte. Un taux non négligeable dans un département où le chômage atteint 37%. « En termes de masse salariale (ndlr : le cumul de la rémunération brut annuelle versée aux salariés), cela représente 30 millions d’euros dans le département », explique Eirini Arvanitopoulou, la référente animation territoriale au CRESS, la chambre régionale de l’économie sociale et solidaire. « Si on mesurait à nouveau l’impact de l’ESS en 2025, on aurait des chiffres bien plus impactant. » Elle prend pour preuve les 542 structures accompagnées depuis la création du CRESS fin 2016, soit 270 emplois créés et 965 emplois pérennisés (pour un CDD devenant un CDI par exemple).

Les dernières données disposibles sur la situation de l'ESS à Mayotte • ©CRESS

« Mayotte est même reconnue comme une référence en matière d’économie sociale et solidaire au niveau national et international », ajoute-t-elle. Le CRESS a par exemple déployé en 2017 le dispositif de l’achat socialement responsable, pour faciliter l’ajout de clauses sociales et environnementales dans les marchés publics. Trois ans plus tard, la commission européenne publie un guide pratique « afin de promouvoir l’utilisation des marchés publics comme outil de politique sociale. » En 2021, le gouvernement déploie son plan national pour des achats durables. «Le modèle développé par le CRESS est essaimé dans les autres départements d’Outre-mer, on mène aussi des projets avec des pays de la zone comme le Kenya et le Mozambique », poursuit la référente du CRESS. « On a même inspiré certains territoires à créer leurs propres lois sur l’économie sociale et solidaire. »

Un outil pour formaliser l'économie informelle

A Mayotte, le potentiel de ce modèle économique est important : une population très jeune, des besoins importants dans tous les secteurs et surtout une part importante de l’économie reste informelle. D’après les dernières données disponibles, l’économie informelle représentait à Mayotte un tiers des emplois et les deux tiers des entreprises. « Le statut associatif peut être un tremplin, c’est une forme peu contraignante et facile à monter, un moyen de se familiariser avant de passer éventuellement à un statut d’entreprise », précise Eirini Arvanitopoulou. « On a par exemple lancé le dispositif Mlio Mwema, pour accompagner la formalisation de ceux qui font de la restauration ambulante près des établissements scolaires, pour les aider à se regrouper en collectif ou en association. »

En juin 2024, le département a adopté la stratégie régionale de l’économie sociale et solidaire pour la période 2024-2029 pour développer et accompagner ce modèle d’activité. Les associations mahoraises ont de beau jour devant elles. Cela pourrait être la conclusion de cet article, mais rien n’est jamais facile. « C’est la première fois que l’ESS a sa propre stratégie, maintenant on est impatient de savoir quels seront les budgets alloués », résume la référente du CRESS.

Des caisses vides, des retards de subventions et des coupes

C’est le moteur et aussi la faiblesse de ces structures : leur dépendance aux pouvoirs publics. 54% de la valeur ajoutée de l’économie mahoraise, de la richesse produite, provenait en 2022 des commandes publiques. C’est d’autant plus vrai pour les associations, qui dépendent également des subventions. « Les finances publiques se tarissent, il y a beaucoup de retards de paiement et de coupes budgétaires », énumère-t-elle. « Quand il s’agit de couper, souvent on coupe l’économie sociale et solidaire. Quand le département manque de fonds, ça commence par des coupes dans le soutien aux associations sportives. »

« Aujourd’hui, on a encore l’image de l’économie sociale et solidaire comme de petites structures bénévoles qui ne font que du social, on ne se rend pas compte de son poids et de sa diversité », explique-t-elle. « On l’a vu avec la gestion de cette crise, on a réuni les acteurs économiques, mais on n’invite pas l’ESS. Dès qu’il y a des aides, elles sont basées sur le chiffre d’affaires, ce qui exclut l’ESS. » La générosité des Français a permis d’apporter des fonds au secteur, avec la collecte record de la Fondation de France de 42,7 millions d’euros pour venir en aide à Mayotte. « Mais la fondation de France est elle-même une entreprise de l’ESS », nuance la référente.

Ces fonds sont en tout cas bienvenus, les besoins restent importants et surtout ces structures ont également souffert du passage du cyclone Chido. Le CRESS a sondé une centaine d’entreprises de l’ESS à ce sujet, dont une majorité d’associations. 82% des répondants ont expliqué ne plus avoir de trésorerie suffisante pour payer les salaires, les créances et les fournisseurs avec un impact financier global évalué à près de sept millions d’euros pour les structures interrogées. Près de la moitié de leurs salariés sont sans activité depuis le passage du cyclone. 61% des structures déclarent avoir des conventions en attente de paiement pour l’année 2024.