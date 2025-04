Les associations mahoraises "à sec" et "oubliées" depuis le passage du cyclone Chido

Comme la majorité des structures à Mayotte, les associations ont souffert du passage du cyclone Chido. Entre les dégâts occasionnés, les activités à l'arrêt et les appels à projet en attente, les trésoreries s'amenuisent.

Les associations mahoraises ont aussi été sinistrées par le passage du cyclone Chido. Selon la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, plus des trois quarts des structures déclarent avoir interrompu complètement ou partiellement leurs activités, avec près de la moitié des salariés placés en congés ou en chômage partiel, soit 1.167 personnes. Cette situation creuse les trésoreries : 82% des structures expliquent rencontrer des difficultés pour payer les salaires, les créances et les fournisseurs.

Les résultats d'une enquête du CRESS sur l'impact de Chido sur les structures de l'économie sociale et solidaire (dont la majorité sont des associations) • ©CRESS Mayotte

Le milieu associatif est très dépendant des pouvoirs publics. S'il y a une part d'autofinancement, via les cotisations des adhérents ou la rémunération de prestations, l'essentiel des finances vient des subventions de l'État et des collectivités. Selon le secteur d'activité, les montants, les dispositifs et les interlocuteurs divergent. Ces aides peuvent financer le fonctionnement global d'une association ou des projets particuliers. L'association culturelle Hip-Hop Evolution tire seulement un quart de ses fonds de la vente de prestation. "Comme on salarie des artistes, on a la vente de spectacles, l'accompagnement aux projets des artistes, on accueille aussi des établissements scolaires au centre artistique d'Iloni", détaille Sophie Huvet, la directrice. "Mais comme bon nombre d'associations, on est à 75% sur du financement public : un quart qui vient d'un financement pluriannuel et 50% d'appels à projet qu'on doit aller chercher chaque année."

Quand les financeurs n'ont plus de finances

Et c'est là que le bât blesse : collectivités et administrations doivent faire face aux dépenses liées à la reconstruction de Mayotte et un flou persiste sur le montant des enveloppes allouées aux différents secteurs. "Des retards dans le versement des subventions, il y en a toujours eu et ils ne sont pas plus importants qu'avant", explique Michel Charpentier, le président de l'association des Naturalistes de Mayotte. "On constate surtout une non-réponse, peut-être provisoire, pour plusieurs projets déposés, notamment pour faire face aux conséquences du cyclone Chido." Les services de l'État avaient pourtant sollicité directement l'association. "On a détaillé des actions prioritaires, dont plusieurs à peu près chiffrées, mais on attend toujours."

Dans le secteur culturel, de l'éducation populaire et de la jeunesse, les appels à projets sont encore plus rares tout comme les financements qui y sont liés. "On a complètement utilisé nos fonds propres pour faire des travaux d'urgence sur le centre artistique, pour le remettre en activité, même en mode dégradée", précise la directrice de Hip-Hop Evolution, qui compte 13 salariés. "Les mois de décembre et de janvier sont habituellement de très gros mois, on a les séjours de vacances artistiques et des artistes qui devaient partir en spectacle." Cela représente 50.000 euros de pertes sur ces deux mois, pour un budget annuel de 650.000 euros.

Les associations à l'écart des aides

Les associations sont de facto exclut des aides mises en place pour les entreprises, qui ont comme critère le chiffre d'affaire réalisé. "La seule marge de manœuvre qu'on a pu mobiliser, c'est le chômage partiel", résume-t-elle. "Avec les associations culturelles, au sein du collectif Les arts confondus, on a sollicité les institutions pour avoir un fond d'urgence, mais on n'a pas eu de retour." Elles misaient notamment sur la visite, reportée, de la ministre de la Culture Rachida Dati fin mars. Hip-Hop Evolution a également sollicité l'aide de la Fondation de France, qui finance les projets d'associations mahoraises grâce aux 42,7 millions d'euros collectés, sans avoir de réponse.

Comme lors du Covid, et sa distinction entre salariés essentiels et non-essentiels, le sens des priorités divergent selon les acteurs. "On nous dit qu'on est pas prioritaire, sauf qu'on est persuadé que le milieu de l'éducation populaire, de la jeunesse, du milieu artistique, contribue au bien-être et à la santé mentale de la populatoin, c'est un exutoire", affirme-t-elle. Au-delà de son secteur, la plupart des présidents et directeurs d'associations ne cachent pas leur inquiétude pour l'avenir. "Toutes associations confondues, même dans le social ou le médical, on a le sentiment d'être oubliés alors qu'on est des acteurs forts de déploiement des politiques publiques sur le territoire", avance Sophie Huvet. "On est une structure avec des charges, des salariés, mais on n'a aucune visibilité."

Une inquiétude accentuée par la volonté gouvernmentale de rigueur budgétaire. "On espère que Mayotte en sera préservée, on sait que la direction des affaires culturelles se bat pour qu'il n'y ait pas de baisse de son budget", ajoute-t-elle. Du côté des collectivités, qui font face aux frais de réparation de leurs infrastructures, la situation financière n'est pas non plus au faste. "Je crains que cette année soit très compliquée", soupire la directrice. "On a notre traditionnel festival du 26 avril au 3 mai, on a quand même envie de le maintenir, parce que ce n'est ni aux artistes, ni aux jeunes de devoir subir cette situation."