Lutte contre l'insécurité autour des établissements scolaires : une rencontre a eu lieu entre les élèves du Lycée professionnel de Dzoumogné et les services de l'Etat

Suite aux violences aux abords des établissements scolaires survenues ces dernières semaines, le préfet de Mayotte a mis en place, le 10 février dernier, un cycle de réunions afin de rencontrer l’ensemble des acteurs concernés par ces problèmes d’insécurité.





Mayotte la 1ère •

Ainsi, ce mardi 18 février, Monsieur Constant directeur de cabinet du préfet, s’est rendu au lycée professionnel de Dzoumogné afin de rencontrer la société de transport MATIS, la mairie de Bandraboua, la Gendarmerie, le proviseur du lycée, des représentants de parents d’élèves et des

lycéens. Les jeunes présents ont exprimé leur mécontentement face à la violence qu’ils subissent chaque

jour en se rendant au lycée. Au terme de cette réunion, plusieurs mesures vont être appliquées dans les prochains jours.



=> Dans un premier temps, le proviseur s’engage à ouvrir le lycée tôt le matin et à le fermer plus

tard le soir. Les élèves pourront se rendre au lycée à la descente du bus. Ce lieu sera sécurisé et

surveillé par des emplois financés par l’État et formés à la surveillance et à la sécurité.



=> Dans un second temps, le proviseur a mis en avant l’absence de signalétique des arrêts de bus. Le flux de personnes engendré par l’environnement proche du lycée aux heures d’entrées et de sorties des élèves accentuent également cette violence. Des panneaux ou abribus doivent

impérativement être installés.



=> Enfin, il a été observé que des climats de tensions apparaissaient notamment le vendredi après-midi. La Police Municipale et la Gendarmerie renforceront leur présence, sur ce créneau mais aussi, les matins et les soirs de la semaine. Monsieur Constant a également demandé à ce qu’un réseau de parents-relais soit constitué rapidement.



Une prochaine réunion « bilan » des mesures décidées aura lieu en Mars au Lycée professionnel

de Dzoumogné. L’objectif étant de faire un point sur les actions qui auront été mises en place.