Maitre Asskani Moussa « Nous refusons de reconnaitre la condamnation de Zaidou Bamana »

Maitre Asskani Moussa, l'avocat du journaliste et écrivain Zaidou Bamana, était l’invité de Zakweli ce mercredi.

Andry Rakotondravola •

L’avocat, qui a fait appel, considère que le procès en « injures publiques à caractère raciste » intenté par l’ancien Procureur Camille Miansoni est « un procès politique » : « Nous défendons la liberté d’expression et le droit d’informer le public ». Selon M° Asskani Moussa « il faut replacer cette affaire dans le contexte de violence et d’insécurité à Mayotte. Zaidou Bamana a rédigé un article sur les failles du système pénal telles qu’elles sont dénoncées par la population ». L’avocat du journaliste considère que le Procureur avait lui-même tenu des propos déplacés en parlant du « décalage culturel » de la population mahoraise. Dans son article, le journaliste avait évoqué, parlant du Procureur, d’une « posture des noirs évolués ». A ce propos M° Asskani Moussa rappelle que le procureur avait auparavant déclaré : « je ne suis pas sorti de ma savane pour débarquer à Mayotte ». Enfin, l’avocat considère que le procès aurait dû se tenir à Mayotte plutôt qu’à Paris, « cela aurait permis à de nombreux témoins de s’exprimer dans le contexte mahorais et montrer que la population est solidaire ».