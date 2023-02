Nadjayedine Sidi : « Je ne pouvais pas me permettre de rester dans l’opposition »

Nadjayedine Sidi, conseiller départemental du canton de Mamoudzou 3, était l’invité de Zakweli ce lundi

Élu sous la bannière de l’opposition en binôme avec Hélène Pollozec, Nadjayedine Sidi a fait le choix de rejoindre la majorité du Conseil Départemental : « Pour bâtir Mayotte, il faut être là où les décisions sont prises. Je ne pouvais pas me permettre de rester dans l’opposition ». « Je ne juge pas Hélène Pollozec qui a fait le choix de rester dans l’opposition. De mon côté, mes électeurs m’ont demandé de rejoindre la majorité, pour mieux travailler ».

S’agissant de la visite prévue ce lundi du ministre du logement Olivier Klein, Nadjayedine Sidi affirme qu’il s’agit d’une « visite capitale » : « le ministre a déjà lancé des projets de rénovation urbaine pour la Vigie en Petite-Terre, Kaweni et Majicavo Dubaï. Mayotte est le plus grand bidonville de France et même d’Europe, cela ne peut pas continuer ».

Enfin, l’élu dit ne pas avoir été informé de l’opération « Wuambushu » de lutte contre l‘immigration clandestine : « je l’apprends comme vous par l’article du « Canard Enchaîné », je préfère ne pas commenter et laisser l’Etat apporter ses réponses