L'actu en bref de ce 25 octobre avec : la rentrée scolaire, les États généraux du multilinguisme et le grand Raid

La rentrée scolaire :

© MAYOTTE 1ERE Opération escargot des chauffeurs de bus scolaires à Mayotte.

Après deux semaines de vacances, les élèves de Mayotte reprennent le chemin de l’école et en bus pour plus de 30 000 élèves. Les chauffeurs reprennent le travail ce lundi après plusieurs semaines d’arrêt. Vendredi 22 octobre, une entente a été trouvée et un accord signé mais conditionné entre la préfecture et les organisations syndicales.

Des Mairies annexes à Mamoudzou :

© Mayotte la 1ere La Mairie annexe de Kaweni

Le service d’état-civil de la Mairie de Mamoudzou est souvent paralysé par les nombreux enregistrements de nouveaux nés. Cette saturation touche tous les services, entre ceux qui viennent pour les passeports et les pièces d’identité. Malgré la dématérialisation, nombreux sont les administrés à se rendre physiquement à la mairie. Pour soulager la mairie centrale, les agents invitent les administrés vers les mairies annexes à Vahibé, Pasamainty, Kaweni et bientôt, Mtsapéré.

Les états généraux multilinguisme :

Les langues régionales de France y compris le shimaoré et le kibushi sont reconnues par le législateur et peuvent être enseignées à l’école. Mais leur statut officiel souffre de la prééminence du français, seule langue officielle du pays et qui par le passé a souvent écrasé voire effacé les langues régionales notamment en Outremer.

Le Grand Raid :

© CAM Tecno (en tee-shirt bleu) ravi de son résultat.

De nombreux athlètes venant de Mayotte ont pris part à la rencontre sportive à La Réunion. Plus de 6000 participants au Grand Raid. Des moments forts à retenir, comme la victoire de Grégoire Kermeur qui a remporté le trail de Bourbon et celle d'El-Habib Zoubert connu sous le pseudonyme de Tecno licencié au club d'athlétisme de Mamoudzou qui a remporté La Mascareignes.