Mohamed Ali Hamid : « Ida Nel voudrait ma tête sur un plateau d’argent »

Mohamed Ali Hamid, en poste depuis 2013, est en campagne pour sa réélection à la tête de la CCI :

Nous avons redressé les comptes, le déficit c’est fini, c’est une histoire passée, nous avons un résultat positif

Le président de la chambre évoque les réalisations et les projets en cours : « Nous avons créé la Maison de l’Entreprise, nous travaillons sur une technopole à Dembeni, la construction d’un hangar de maintenance des avions à l’aéroport, un complexe de laboratoires d’analyses, une refonte du marché couvert et l’aménagement des ports de plaisance et du front de mer de Mamoudzou ».

Mohamed Ali Hamid n’est pas tendre à l’égard de ses adversaires. Il cite notamment la gestionnaire du port de Longoni : « le port est très mal géré, la gouvernance est mauvaise, il faut la changer. Je sais que la gestionnaire du port voudrait ma tête sur un plateau d’argent ». Les chefs d’entreprises ont jusqu’au 9 novembre pour voter pour les listes candidates aux élections de la CCI.