[Replay] Le journal du 5 novembre présenté par Géniale Attoumani

Ressource halieutique : œuvrer pour une pêche durable

La pêche durable, un nouveau dispositif mis en avant par le parc Naturel Marin de Mayotte. Il entreprend d’installer 14 Dispositifs de Concentration de Poissons, (DCP).

Ressource halieutique : œuvrer pour une pêche durable - Ressource halieutique : œuvrer pour une pêche durable

La fête de la science:

C'est la 30e édition de la fête de la science à Mayotte, à cette occasion un village des sciences ouvert au public été érigé place de la république à Mamoudzou pour plus de visibilité.

Fête de la science : le village de toutes les sciences - Fête de la science : le village de toutes les sciences

Habitations illégales :

Nouvelle destruction d'habitations illégales dans la commune de Chirongui et plus précisément dans le village de Mramadoudou. 149 habitations construits sans titre sur des terrains de l’État, du conseil départemental et sur des terrains privés ont été enlevés.

Habitations illégales : nouvelle opération de démolition à Mramadoudou - Habitations illégales : nouvelle opération de démolition à Mramadoudou

Maison France Service :

Elles vont permettre de simplifier la relation des usagers aux services publics.



Portrait :

Rencontre avec de deux chefs d’entreprise, deux parcours différents mais une ambition commune, celle de la réussite.