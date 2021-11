Anli Mahamoud : « au MDM, désormais nous parlons tous d’une même voix »

Les militants se sont retrouvés pour apaiser les choses. Les résultats des élections nous ont montré qu’il ne faut plus mettre en avant des personnes, mais le parti. Anli Mahamoud

Anli Mahamoud se dit très confiant dans la réconciliation du parti, « au mois de janvier nous élirons un nouveau comité directeur. Une multitude de commissions ont été mises en place et nous travaillons sur tous les sujets qui intéressent les mahorais ».

S’agissant des élections présidentielles, Anli Mahamoud dit que le MDM n’a pas encore fait son choix : « nous nous engagerons pour celui qui nous convaincra que Mayotte doit décoller au plus vite, et me rangerai au choix des militants » conclut-il.