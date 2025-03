"On connaît les habitudes de M. Valls, son souhait c'est de démolir", dénonce le maire de Bouéni, Saindou Assani

Le maire de Bouéni, Saindou Assani, était l'invité de Zakwéli ce mardi 11 mars pour revenir notamment sur la gestion de la crise provoquée par le cyclone Chido par sa municipalité.

Le ministre des Outre-mer Manuel Valls a estimé sur BFMTV ce lundi que la reconstruction de Mayotte était "trop lente et difficile." Des propos qui provoquent l'indignation du maire de Bouéni. "On connaît les habitudes de M. Valls, son souhait, c'est de démolir", dénonce Saindou Assani, invité de Zakwéli ce mardi 11 mars. Comme d'autres, l'élu fait valoir le décalage avec l'annonce d'un fonds exceptionnel de 200 millions d'euros pour les collectivités réunionnaises, sinistrées par le cyclone Chido.

"On comprend la proximité historique entre La Réunion et la mère patrie, mais ce n'est pas normal qu'on se retrouve avec plus de deux mois de problèmes liés à Chido et qu'on soit dans l'incapacité de nous donner une aide exceptionnelle", estime l'édile. "À La Réunion, on entend des annonces fracassantes au bout de deux jours, tant mieux pour eux, mais c'est inadmissible pour la population de Mayotte."

"On a un département-région qui n'est qu'un département, le plus pauvre de France", ajoute-t-il."Les gens font tout pour que ce territoire n'avance pas, bon courage à nous les élus, car il en faut pour sortir le territoire de l'eau." Il prend pour exemple la mobilisation du fonds secours pour les Outre-mer, qui indemnise à hauteur de 1.800 euros les biens immobiliers détruits. "Un toit en tôle coûte entre 30.000 et 35.000 euros avec l'installation", réplique l'élu, qui rappelle les difficultés de sa commune pour réparer ses écoles endommagées par le cyclone.