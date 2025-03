PORTRAIT. Mariama Daoulabou Bourahim, maître coranique à Chirongui

Fundi Mariama Daoulabou Bourahim est une personnalité centrale de la vie religieuse et spirituelle de la commune de Chirongui. Âgée de 83 ans, elle a enseigné durant de nombreuses années le Coran à plusieurs générations d’élèves.

J'ai appris à lire le Coran, j'ai appris à lire le barzangue et puis lorsque mon maître Said Bacar est décédé, j'ai eu un autre fundi de Moinatrindri, Madi Assane. Il m'a appris la toilette mortuaire et aujourd'hui je la maîtrise très bien.