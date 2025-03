"Près de 90% des salles sont opérationnelles" dans les collèges et lycées, annonce le rectorat de Mayotte

Nicolas Vivé, directeur du pôle de l’immobilier et de la logistique au rectorat de Mayotte, était l'invité de Zakwéli ce vendredi 14 mars pour faire le point sur l'état du bâti scolaire à quelques jours de la rentrée des classes.

Les élèves vont pouvoir retrouver un semblant de scolarité normale à la rentrée ce lundi, annonce le rectorat de Mayotte. "Fin décembre, on avait environ 30% de salles opérationnelles, 30% qui nécessitaient de petits travaux et 30% qui nécessitaient des travaux importants", rappelle Nicolas Vivé, directeur du pôle de l'immobilier et de la logistique. "Aujourd'hui nous sommes à près de 90% de salles opérationnelles sur les 2.100 que comptent les collèges et lycées."

D'importants travaux ont été réalisés par les équipes du rectorat, les 80 à 90 entreprises qui ont été mobilisées et par les formations militaires de la sécurité civile. "On compte des établissements qui ont 100% des salles et d'autres qui sont plus impactés", précise-t-il. "On n'a que 50% des salles de classes disponibles au collège de Chiconi, au lycée de Sada, au lycée Bamana, 70% pour le lycée du nord et 75% pour le collège de M'tsamboro."

Concernant le collège de Chiconi, l'objectif est d'arriver à 90% des salles disponibles pour la rentrée 2025. "La stratégie est de reconstruire à l'identique dans la grande majorité des cas, sauf à Chiconi où il y a un travail de fond à avoir et le lycée Bamana", poursuit Nicolas Vivé. "Sur le haut du site, il y a beaucoup de bâtiments de plain-pied, un peu espacés, et ça fait une occupation importante du foncier." Étant donné que c'est actuellement une denrée très rare dans le centre de Mamoudzou, "c'est peut-être l'occasion de reconcentrer un peu le bâti scolaire."

En parallèle, le rectorat poursuit ses projets de construction d'établissement, le cyclone Chido n'a pas impacté les chantiers. "On a des pénuries de matériels, mais elles sont courtes et ponctuelles et il n'y a pas de remise en question des plannings", ajoute le directeur. La solution des tentes écoles a en tout cas été abandonnée. Le rectorat était "un peu sceptique et un peu difficulté", faute de trouver des climatiseurs mobiles pour rafraîchir ces salles improvisées. Sans compter les infiltrations d'eau et les nuisances acoustiques.