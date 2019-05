Le procureur a requis 5 ans d'inégibilité pour Mohamed Majani, le maire de Mamoudzou

"d’atteinte à la liberté d’accès ou à l’égalité des candidats dans les marchés publics "

Le ministère public a demandé la relaxe pour la commune.

Les avocats des prévenus ont tous demandé la relaxe pour leur client.

Les 6 prévenus et la personne morale de la commune de Mamoudzou se sont retrouvés à la barre, accusésautrement dit pour favoritisme.Une longue audience de plus de 8h00 avec des échanges d’arguments très juridiques.Pour le maire Mohamed Majani qui avait échappé à l’inéligibilité lors du premier procès, il demande 5 ans de cette peine.Pour les autres prévenus, il propose une confirmation des réquisitions de première instance.Sauf pour l’un d’eux qui avait été relaxé et qui risque en appel 4 mois d’inéligibilité et 4000 euros d’amende.« Nous sommes en « absurdie» a résumé l’un des avocats dénonçant une accusation de « favoritisme » qui pour eux n’est pas fondée.Décision renvoyée au 4 juillet.