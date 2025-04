Ramadan 2025 : la foi pour surmonter les stigmates laissées par Chido

C'était un mois de Ramadan particulier, placé sous le signe de l'espoir. Après le cyclone Chido, se recentrer sur la religion était essentiel pour la population Mahoraise qui ressort de cette période avec du baume au cœur. On vous propose de revenir en images sur les événements qui ont marqué ce mois de jeûne et de prières.

Des pénuries persistantes

Le Ramadan a commencé sous l'égide des distributions d'aides alimentaires confiées aux mosquées. En tout ce sont près de 90 tonnes de denrées qui ont été léguées aux représentants de ces édifices religieux pour qu'ils les répartissent de manière équitable. Du côté des supermarchés, la population a fait des stocks d'aliments essentiels à la rupture du jeûne. Et malgré cela, leur absence a perturbé les habitudes : lait, eau, œufs, maniocs, patates douces ou bien encore bananes, nombreuses sont les denrées qui ont été absentes des rayons durant le mois. Le cyclone Chido ayant ravagé la plupart des terres, il était difficile voire impossible pour les agriculteurs de produire les quantités nécessaires à l'approvisionnement de l'île. Pour tenter d'enrayer les pénuries, la préfecture avait mis en place plusieurs mesures pour réguler l'achalandage des magasins, comme le plafonnement des prix de l'eau.

Chamassi Assani n'a plus que 200 poules dans son élevage, contre 4000 auparavant • ©Mathilde Boucher

Des milliers de poules ont été décimées par Chido, empêchant la ponte des oeufs • ©Mathilde Boucher

Les lieux de culte partiellement détruits

Plus de trois mois après le passage du cyclone Chido, l'état de la mosquée de Mtsapéré qui, pour l'Aïd, accueille traditionnellement les fidèles de quatre mosquées, n'a pas permis de célébrer les festivités en ses murs. C'est donc sur la place publique face à la mosquée que l'Aïd a été célébré. Si beaucoup de mosquées ont comme été épargnées par Dieu, certaines portent encore les stigmates de la violence du 14 décembre. À Chiconi, la reconstruction a débuté grâce aux dons des croyants. Le toit, anciennement en tôle a désormais été remplacé par du béton, permettant aux élèves et à leur enseignante de la madrassat de se réunir à nouveau autour de la prière.

Le toit de la mosquée de Chiconi est maintenant une dalle de béton. • ©Mathilde Boucher

Les femmes de la madrassat découvrent pour la première fois leur salle de prière après les travaux. • ©Mathilde Boucher

Le sport a toujours la cote

Qui dit Ramadan, dit tournoi de football. L'un des plus emblématiques est celui de Mtsamboro car il existe depuis plus de 40 ans. Entre terre et mer, les équipes se sont affrontées chaque week-end sur le sable chaud des plages mahoraises. Mais le ballon rond n'était pas le seul à permettre de conserver un minimum d'activité physique. Dans le Nord toujours, l'association Mayotte Challenge Mayotte Tour a organisé chaque vendredi des randonnées nocturnes à travers les villages de Hamjago, Mtsahara et Mtsamboro. De quoi permettre à une trentaine de sportifs de se dépenser sous les étoiles.

Le tournoi de foot du Ramadan de M'tsamboro se dispute en fonction des horaires des marées. • ©Mathilde Boucher

Une trentaine de participants ont pris part aux 12km de randonnée • ©Yvana Navion

Les soldes du Ramadan pour un nouveau départ

Chaque année, le Ramadan est l'occasion de repartir de zéro. Il faut changer les décorations de la maison, se constituer une nouvelle garde-robe, et se faire beau pour accueillir la célébration de l'Aïd-El-Fitr. Et 2025 n'a pas dérogé à la règle. Les foires nocturnes et les quartiers connus pour les bonnes affaires comme celui de Dubaï à Majicavo, n'ont pas désempli.

Foire de Majicavo • ©Chafion Madi

Foire ramadan à Majicavo-Dubaï • ©Ilona Youssouffa

Aider son prochain

Dans les couloirs feutrés de l’hôpital de Mamoudzou, les enfants hospitalisés ont pu retrouver le sourire l'espace d'un instant grâce à l'association Amalca. Connue pour ses actions de lutte contre le cancer, l'association avait choisi pour ce mois de Ramadan de réchauffer le cœur des jeunes patients qui étaient contraints de passer le ramadan dans leur chambre d'hôpital. Pour ce faire, une distribution de vêtements organisée quelques jours avant l'Aïd. Un cadeau après l’autre, un sourire d’enfant à la fois.

L'Amalca (Association Mahoraise pour la Lutte contre le Cancer), a ditribué des petits sacs de tulle remplis de vêtements aux enfants du service pédiatrie du CHM. • ©Mathilde Boucher

Les sourires réapparaissent sur les visages des familles. • ©Mathilde Boucher

L'Aïd salvateur

Aux premières lueurs du soleil, les Mahoraises avaient toujours les mains dans le pétrin. En parallèle, les hommes assistaient à la prière, l'une des plus attendues de l'année religieuse. Ce n'est qu'une fois le ramadan officiellement terminé, qu’ils se sont réunis autour des mets préparés par les femmes, pour se "donner l'Aïd." Ces moments de communion étaient particulièrement essentiels cette année. La totalité des familles mahoraises ont été traumatisées et ressentaient le besoin de se retrouver autour de leur foi commune. Autre rituel : visiter les défunts. L'occasion de leur rendre hommage mais également de prier pour celles et ceux qui ont perdu la vie pendant Chido.

Depuis plusieurs jours, les préparations se sont accélérées à la mosquée de Barakani • ©Hassadi RAZAFITSEHENO