Ramadan : la préfecture instaure des mesures pour gérer les stocks d'eau et de végétaux

Alors que le ramadan a débuté ce dimanche 1 mars, le préfet de Mayotte a mis en place plusieurs mesures visant à réguler les réserves dans les magasins de l'île.

Difficile de trouver de l'eau, des fruits et des légumes depuis quelques semaines. Si le cyclone Chido a perturbé l'approvisionnement des denrées, le ramadan n'arrange rien. Les rayons des magasins sont dévalisés depuis plusieurs jours maintenant pour préparer les festivités.

Face à cette situation, la préfecture de Mayotte a décidé de prendre les devants et d'instaurer plusieurs mesures pour éviter de futures pénuries.

Eau : plafonnement des prix, renforcement des stocks et autorisation des bouteilles de l'UE

La première grande mesure concerne l'eau en bouteille. Afin d'éviter les abus de certains commerçants face à la forte demande en eau pendant ce mois de ramadan, le prix de l'eau en bouteille est plafonné dans les commerces de plus de 400 m2 :

1,45 euros pour une bouteille d'1,5 L

0,75 euros pour une bouteille de 0,5 L

Pour garantir l'accès à l'eau, les contrôles ont été intensifiés. Les commerçants ne respectant pas ces prix s'exposent à une amende allant de 1 500 à 7 500 euros.

D'après la préfecture, l'import d'eau en bouteille n'a pas diminué mais les habitants s'approvisionnent en masse, ce qui amenuise les stocks. Les habitants sont donc invités à gérer leur réserve et à ne pas se ruer dans les magasins.

Par ailleurs, le port de Longoni étend ses horaires d'ouverture de 6h30 à 15h y compris les week-ends de mars, afin de faciliter l'acheminement des marchandises.

Enfin, les grandes surfaces sont autorisées à vendre de l'eau embouteillées non étiquetées en français depuis l'UE - à conditon d'y afficher les informations essentielles.

Végétaux : assouplissement des règles d'importation

Depuis le cyclone Chido, les fruits et légumes se font rares sur l'île. La préfecture a décidé de reconduire jusqu'au 31 juillet 2025 l'arrêté élargissant les conditions d'importations de végétaux et des semences depuis la Réunion et la zone de l'Océan indien. Cet élargissement doit permettre aux Mahoraises et Mahorais de se fournir à minima en fruits et légumes pendant la période du ramadan.

Idem pour l'arrêté permettant l'importation par les particuliers de végétaux par bagages cabine et en soute qui reste en vigueur jusqu'à la fin du mois d'avril. A noter que les végétaux doivent être lavés et placés dans des récipients étanches. Leur transport doit également être déclaré sur le site du gouvernement démarches-simplifiées.fr