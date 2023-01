Rastami Spélo : " L'objectif, c'est de parvenir à installer nos langues dans l'enseignement"

Rastami Spélo était l'invité de Zakwéli ce vendredi 13 janvier. Le président de l'association Shimé venu pour parler de la 14e édition de la journée internationale de la langue maternelle.

A.F •

Une journée à Mayotte que l'on peut conjuguer au pluriel et qui va se dérouler du 18 au 21 février avec des festivités à suivre dans la commune de Ouangani. " L'objectif, c'est de parvenir à installer nos langues dans l'enseignement. Il faut nous regrouper et unir nos forces pour que ce droit nous soit accordé."

Nos jeunes se sont emparés de la chose, notamment nos jeunes artistes qui chantent en shimaoré et en shibushi, le reflexe commence à s'installer mais cela reste insuffisant. Il faut que nos langues soient partout où la jeunesse se trouve, à l'école mais aussi dans les téléphones et les ordinateurs. Rastami Spélo

Rastami Spélo semble avoir hâte de rencontre le nouveau recteur, Jacques Mikulovic "pour savoir quelle est sa position, la politique académique, concernant les langues régionales de Mayotte."

Le temps fort de cette journée internationale de la langue maternelle sera, surement, le concours de poésie, "on aimerait attirer 3 500 personnes". Il faudra écrire trois poémes, longs de seize vers avec les dix mots proposés par l'association Shimé "facile, à mon sens de la vie de tous les jours" assure Rastami Spélo.

Autre cheval de bataille pour Rastami Spélo, la réécriture du nom des villages et des communes avec le conseil de la culture. "L'idée c'est de poser ce qui est vrai, à l'époque, on ne s'était pas adressé à nous directement, quand nous on a dit, on nous a écouté un peu à l'envers, on a écrit ce qu'on n'avait pas dit."