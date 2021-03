Roukia Lahadji : « Pas besoin d’être élue pour agir »

Bruno Minas •

Interrogée sur sa défaite aux dernières municipales, « je ne regrette rien » affirme Roukia Lahadji, « c’est cela la démocratie pour laquelle nous nous sommes battus en devenant département. Nous devons nous soumettre à la volonté du peuple.



Pendant 12 années, toute mon équipe a eu beaucoup de plaisir de réaliser des projets. On en est fiers ». « C’est une équipe très féminine, et je dis aux femmes : il faut oser ». RoukiaLahadji apporte son soutien à Mariame Said Kalamequi sera candidate aux prochaines élections départementales.

« Nous avons un gouvernement qui donne sa chance aux femmes, c’est une vraie adrénaline du gouvernement Macron ». Roukia se définit résolument comme « marcheuse » ; elle défend le dispositif « un jeune, une solution » qui selon elle « donne une vraie chance à la jeunesse du département ». Elle salue enfin l’équipe de la Cadema : « Je suis issue des collectivités, j’ai toujours agi dans leur sein, il n’est pas besoin d’être élue pour agir ».