Théophane Narayanin : « Je ne sais même plus si je suis mahorais ou réunionnais ! »

« La situation empire, Mayotte est devenue dangereuse » déclare Théophane Narayanin.

J’ai tenté l’essai mais tout le monde s’est ligué contre moi. Il y a eu un phénomène racial, on a rallumé cette querelle entre Mahorais et Réunionnais. Moi je suis venu pour la première fois en 1981, je suis installé ici depuis 1994, je ne sais même plus si je suis mahorais ou réunionnais !