Trois enfants blessés à Tsoundzou après avoir essayé d'incendier une grenade lacrymogène

Trois enfants de près d'une dizaine d'années ont été blessés ce dimanche matin à Tsoundzou. D'après la police, ils avaient récupéré une grenade lacrymogène et ont essayé d'y mettre le feu dans la mangrove quand l'arme a explosé.

Trois enfants de près d'une dizaine d'années ont été hospitalisés ce dimanche 16 février. Selon la police, les trois victimes ont récupéré une grenade lacrymogène. En fin de matinée ils ont essayé de s'amuser à la mettre dans un trou pour essayer de l'incendier ensuite, l'arme a alors explosé et les a blessés selon les témoignages recueillis par les forces de l'ordre.

Les trois enfants ont quitté l'hôpital ce lundi matin. La police confirme que leur pronostic vital n'est pas engagé, mais n'a pas plus d'information sur d'éventuelles séquelles. Les victimes doivent se rendre ce mardi au commissariat pour faire le point sur leur état de santé et donner officiellement leur déposition. Il peut arriver que des grenades ne détonent pas pour des défauts matériels lors des interventions, les troubles à l'ordre public étant fréquent dans le village. Les enquêteurs devront notamment déterminer l'origine de celle-ci et comment ces enfants sont entrés en sa possession.