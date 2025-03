Un groupe de parole pour les aidantes de l'ADAFM à l'occasion du 8 mars

Ce matin, s'est tenu au siège de l’ADAFM (Association pour le Développement et l’Accompagnement des Familles et des Malades) à Mtsapéré un groupe de parole avec des aidantes familiales. Des femmes venues pour évacuer l'expérience du cyclone Chido.

Yvana Navion et Ismaël Mohamed Ali •

En cette Journée internationale des droits des femmes, l’ADAFM (Association pour le Développement et l’Accompagnement des Familles et des Malades) a organisé un groupe de parole exceptionnel. Cette année, l’événement s’est inscrit dans un contexte particulier : les séquelles du cyclone Chido sur le quotidien des aidantes. Ces femmes qui prennent soin de proches malades, en situation de handicap ou de précarité et qui portent sur leurs épaules une double charge depuis le passage de Chido.

Locaux de l'ADAFM, un repère pour ces femmes aidantes • ©Ismaël Mohamed Ali

Un espace d’écoute

"On s’est rendu compte que toutes les femmes qui prennent la parole parlent des traumatismes liés à Chido, de la façon dont elles ont dû réorganiser leur rôle d’aidantes", explique Sunita Oumar, coordinatrice de l’ADAFM. Car au-delà des dégâts matériels, le cyclone a bouleversé des vies. Certaines personnes se sont retrouvées sans toit, sans vêtements, démunies du jour au lendemain. Et les aidantes, déjà sollicitées au quotidien, ont dû faire face à de nouveaux défis.

Contrairement à d’autres structures qui se concentrent sur l’accompagnement des personnes vulnérables, l’ADAFM a pour mission d’aider ceux et celles qui, dans l’ombre, les soutiennent. "Ceux qui prennent soin des personnes en situation de fragilité ont aussi besoin d’un soutien psychologique", insiste Sunita Oumar. L’événement avait trois objectifs : écouter, comprendre et orienter ces aidantes dans leur reconstruction personnelle.

Sunita Oumar explique que, "certaines ne savent pas, par exemple, que pour obtenir des bâches ou des denrées alimentaires, il faut s’inscrire auprès du CCAS. Ces problèmes reviennent souvent et nous essayons d’apporter des réponses concrètes."

La double charge invisible de l'aidante

Pour Djamila Mikidadi, aidante, cette rencontre était essentielle. "C’est important de se retrouver entre aidantes, car nous sommes souvent des femmes et nous avons toutes vécu des choses très différentes et compliquées depuis Chido."

Elle-même partage sa vie entre son travail et la prise en charge de ses parents, une responsabilité qui demande du temps et de l'énergie. "Depuis Chido, nous aussi on a besoin d’être aidées, d’être écoutées. Même aujourd’hui, j’estime que j’ai encore besoin d’être accompagnée."

À travers ce groupe de parole, l’ADAFM met en lumière une réalité souvent ignorée : derrière chaque personne en difficulté, se trouve souvent une aidante qui se bat et qui a besoin, elle aussi, d’un soutien.

Cette journée du 8 mars, permet à ces femmes de souffler, de parler et de voir qu’elles ne sont pas seules. Un premier pas vers une meilleure reconnaissance de leur rôle, essentiel mais souvent invisible.