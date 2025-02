VIDEO. La commune de Bouéni récompense à l'occasion de la Saint-Valentin un couple pour sa longévité

Le CCAS, le centre communal d'action sociale, de Bouéni, a décidé de récompenser un couple du village d'Hagnoudrou pour ses plus de 30 années de mariage à l'occasion de la Saint-Valentin, ce vendredi 14 février. Pour ces deux amoureux, l'un des secrets de la longévité, c'est la patience.

Un panier garni à la main, les agents du CCAS de Bouéni entrent chez Moiroussi et Mabrouk, à Hagnoudrou ce vendredi 14 février. Un cadeau à l'occasion de la fête de l'amour, la Saint-Valentin, pour ce couple marié depuis plus de trois décennies. "On a voulu récompenser ce couple, car ça fait longtemps qu'ils sont ensemble", explique un agent du centre communal d'action sociale. "On voulait aussi leur faire savoir que le CCAS est là."

L'amour n'a pas d'âge, comme l'illustrent Moinroussi et Mabrouk, amoureux après plus de 30 ans de mariage à Hanyoundrou

Malgré l'âge, malgré les années qui défilent l'un à côté de l'autre, malgré les épreuves, les tourtereaux font toujours preuve d'affection. Des signes de complicité et de tendresse, comme s'ils redevenaient parfois deux adolescents entichés. "Quand il a toqué chez moi, j'étais déjà en train de trembler, j'étais déjà contente", se remémore Moiroussi. "C'était mon homme, il était beau, il était gentil, je l'ai tout de suite apprécié."

"Il faut avoir de la patience"

Les deux amoureux ne prétendent pas avoir la formule miracle pour un couple durable, mais ils pensent avoir l'un des ingrédients. "Il faut avoir de la patience, parfois il y a des soucis, mais il faut être patient", résume Mabrouk. "Depuis toutes ces années ensemble, on a appris à nous supporter, il le faut pour vivre avec quelqu'un d'autre", abonde sa femme. "Si des fois, ça ne se passait pas bien, le soir, on dormait quand l'un à côté de l'autre."

Ce couple fait en tout cas des envieux. Dans leur salon, leurs enfants et petits-enfants voient les deux amants comme un idéal, espérant tous conclurent leurs histoires d'amour comme un conte, par un "et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants."