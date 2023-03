Wadja et Moustoipha : « oui, on a peur de sortir »

Wadja Mcolo Mainty et Moustoipha Mnemoi Hassane, élèves de terminale au lycée Bamana de Mamoudzou, étaient les invités de Zakweli ce vendredi.

Bruno Minas •

Les deux lycéens racontent les limites qu’ils s’imposent dans leurs déplacements : « moi je suis de Passamainty » dit Wadja, « j’essaie de ne pas aller à Tsoundzou ou Doujani car quand je croise d’autres jeunes ils me demandent d’où je viens, ce que j’ai dans mon sac, quel vêtement je peux leur donner… et ça peut tourner mal ». Moustoipha renchérit : « Moi, venant de Mamoudzou, j’évite Kaweni ». Tous deux s’accordent à dire « oui, on a peur de sortir ».

Les affrontements entre villages s’étendent jusqu’aux abords du lycée, « c’est œil pour œil, dent pour dent, on entre dans une boucle et ça ne s’arrête plus » déplore Wadja. Moustoipha estime qu’il faudrait « recruter plus de médiateurs, les former pour qu’ils assurent notre sécurité ».

Les lycéens se plaignent aussi de l’absence de certains professeurs à quelques jours des premières épreuves du bac, « cela nous oblige à travailler plus pour réussir ». Pour sa part Wadja parle de son prof de philo « qui est toujours en grève, il y a plein de chapitres qu’on n’a pas vus ».

Tous deux se montrent cependant optimistes pour leur avenir, et disent vouloir travailler à Mayotte après leurs études supérieures, à la différence de « ceux qui sont partis parce que c’est mieux partout ailleurs ».