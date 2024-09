Mygales, scorpions et autres espèces dangereuses retrouvées dans un colis en Guyane : trois personnes condamnées à Strasbourg

Plusieurs hommes étaient jugés au tribunal correctionnel de Strasbourg pour avoir acquis et élevé des espèces protégées, dont certaines étaient considérées comme dangereuses. Parmi les prévenus, trois avaient tenté d'envoyer des scorpions, des mygales et autres bestioles depuis la Guyane vers l'Hexagone.

Quatre hommes poursuivis pour avoir acquis et élevé illégalement des espèces protégées parfois dangereuses, comme des mygales et des veuves noires, ont été condamnés jeudi à Strasbourg à des peines de prison avec sursis.

Trois des prévenus avaient tenté d'expédier, lors d'un voyage en Guyane en 2022, des colis à destination de l'Hexagone. À l'intérieur, les douanes avaient découvert des mygales, scorpions, arthropodes et autres scolopendres, pour certains dangereux.

L'enquête avait abouti en avril dernier au placement en garde à vue de plusieurs personnes et à 14 perquisitions menées en différents endroits du territoire français.

Prison avec sursis

Au total, 97 mygales, 1.000 veuves noires au venin potentiellement mortel, ainsi que des reptiles (cinq boas, quatre pythons), 22 scorpions, des tortues et deux grenouilles à flèche empoisonnée, avaient été découverts.

Le principal prévenu, un Colmarien, a été condamné, conformément aux réquisitions du procureur, à huit mois de prison avec sursis. Il devra s'acquitter d'une contravention de 1.000 euros pour défaut d'identification d'animaux. L'homme encourait au maximum trois ans de prison et 150.000 euros d'amende.

Le tribunal correctionnel de Strasbourg l'a notamment reconnu coupable de détention non autorisée de 32 mygales et de trois tortues d'Hermann. Il a en revanche été relaxé de l'accusation de ramassage irrégulier d'espèces en Guyane et de mise en danger de la vie d'autrui. L'homme avait été titulaire du certificat de capacité d'élevage d'animaux non domestiques mais avait cessé de remplir ses registres depuis 2016.

Trois autres prévenus ont été condamnés à des peines allant de trois à six mois de prison avec sursis, essentiellement pour absence du certificat d'élevage. Trois autres hommes ont été condamnés à 1.000 euros d'amende.

Des araignées dans les bagages

"Ce sont des condamnations adaptées, conformes à d'autres jurisprudences", a commenté pour l'AFP François Zind, avocat d'Alsace nature environnement et de l'Association de sauvegarde et de protection animale (Aspa), parties civiles.

Les sept hommes, âgés de 31 à 68 ans, devront verser au total 9.000 euros à six parties civiles au titre des dommages et intérêts. Lors de l'audience le 12 septembre, deux des prévenus avaient aussi reconnu avoir rapporté de Guyane des araignées dans leurs bagages.

Un agent de l'Office français de la biodiversité (OFB) avait regretté qu'en Guyane, "sur certains sentiers fréquentés, en termes de biodiversité, ça a bien chuté". En 2023, 31.396 spécimens ont été saisis en France dont 24.000 produits issus d'espèces protégées, selon l'OFB.