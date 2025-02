"Nos rêves peuvent devenir réalité", en stage à l'École du Louvre, une Calédonienne en passe de réaliser le sien

Depuis 19 ans, un stage "Égalité des chances" est organisé à l'École du Louvre, en partenariat avec la Fondation Culture et Diversité, pour immerger des élèves de terminale dans ce qui pourrait être leur futur d'étudiant. Cette année, une jeune Calédonienne, Vaéa Courtois, fait partie de la promotion.

Ce mardi matin, après la pause de 10 h, début d'un nouveau cours : "Histoire de l'art médiéval". Dans la salle de classe, en cette période de vacances scolaires, Vaéa Courtois, une jeune Calédonienne d'origine Polynésienne, retranscrit, studieuse, les paroles de la professeure Florie Debouchaud.

Vaéa Courtois a été l'une des 35 élèves sélectionnés cette année pour intégrer ce stage "Égalité des chances" organisé avec l'École du Louvre et la Fondation culture et diversité pour la 19ᵉ année consécutive. Le but : "préparer des jeunes issus de mieux modestes ou éloignés de la culture aux concours d'entrée de cette grande école en Histoire de l'art", explique Florie Debouchaud, chargée de mission pour ce programme du côté de l'École du Louvre. En stage depuis ce lundi et pendant une semaine, les élèves de terminale enchainent des cours théoriques sur le programme du concours d'entrée de l'école et des visites de lieux culturels guidés par des professeurs.

Prendre confiance

Une aubaine pour Vaéa Courtois, 17 ans, venue vivre à Bordeaux en décembre dernier et qui n'était jamais venue à Paris." Ça nous permet de voir ce qu'il y a à apprendre, de voir comment ça va se passer et ça nous prépare. On voit où on en est, notre progression et ce qu'on a encore à apprendre pour le concours qui est en avril", explique la jeune Calédonienne. En immersion au sein de l'École, les stagiaires réalisent tout au long de la semaine des exercices blancs pour le concours. Au bout de deux jours, Vaéa se sent déjà plus en confiance : "Déjà, après hier, le petit exercice blanc qu'on a fait, ça m'a rassuré, j'ai vu comment ça allait se passer et je pense que c'est pareil pour tout le monde, on s'est dit 'en vrai, ça peut le faire !'".

Dans les couloirs de l'école du Louvre, les jeunes élèves du stage sont immergés, comme les étudiants. • ©Emma Jaconelli / France Télévisions

Le programme a déjà accueilli plus de 640 jeunes à ce stage, à l'issue duquel 580 ont passé le concours d'entrée de la prestigieuse école. Avec un taux de réussite de 29 % après le stage, la confiance est le maitre-mot de ce type de concours. "L'idée de cette semaine, c'est d'aider les jeunes du stage à aiguiser leur regard sur ces œuvres qui leur sont proposées pour le concours d'entrée, précise Florie Debouchaud. De leur présenter les exercices et de leur montrer qu'ils sont tout à fait capables de les réussir."

Ouvrir une filière au plus grand nombre

Pour intégrer ce stage, les élèves de terminale sont soumis à une légère sélection. "Là, on a reçu à peu près 80 candidatures, explique la Déléguée générale de la Fondation culture et diversité, Lucile Deschamps. On va les sélectionner à la fois sur leurs critères de motivation à rentrer à l'École et à se projeter dans ces études, sur leurs notes en français et histoire et sur critères sociaux".

Pour la professeure Florie Debouchaud, elle-même ancienne élève de l'École, ce programme a permis d'ouvrir la voie à plus de diversité dans les promotions de l'École du Louvre." Quand j'ai passé le concours de l'école du Louvre, ça n'existait pas, rit-elle. Ç'aurait été vraiment super parce que moi, je venais aussi de la campagne. C'est vraiment un programme qui a fait avancer beaucoup de choses dans la diversité des profils qui entrent aujourd'hui à l'École du Louvre. Après, ils peuvent refléter la diversité de la société dont on a besoin dans le monde des musées."

Pendant les cours théoriques du stage, les élèves approfondissent leurs connaissances des œuvres au programme du concours. • ©Emma Jaconelli / France Télévisions

Au-delà de préparer l'intégration, la Fondation met un point d'honneur à l'intégration étudiante et professionnelle des jeunes stagiaires." On les rassure sur le fait de se loger à Paris, d'avoir des bourses d'aide au logement et d'être accompagné au niveau de la pédagogie en première année, qui peut être difficile", relate Lucille Deschamps. Si elle parvient à intégrer l'École après le concours d'avril, Vaéa Courtois aimerait; elle, se spécialiser dans le marché de l'art.