12 chiffres pour décrire la délinquance en Nouvelle-Calédonie, enflammée par les émeutes, durant l’année 2024

Qui dit émeutes, dit explosion des statistiques utilisées pour caractériser la délinquance en Nouvelle-Calédonie. En s’appuyant sur les indicateurs habituels, le bilan dressé pour 2024 par les services de l’Etat met en lumière l’envolée des destructions et des dégradations, la démultiplication des cambriolages, le bond dans les vols de voiture et la "prégnance" des coups et blessures volontaires.

L’ordre public a été bouleversé pendant toute une partie de l’année. En 2024, la crise insurrectionnelle qui a mis la Calédonie sens dessus dessous à partir de la mi-mai a affolé les curseurs utilisés pour mesurer la délinquance. Zoom sur le bilan dévoilé mardi 11 mars à Nouméa, au haut-commissariat.

Le document peut être lu ci-dessous.

À compter du 13 mai, la Nouvelle-Calédonie a traversé une grave crise insurrectionnelle, marquée par des manifestations de violence et des tensions significatives, à la suite d'un projet de révision constitutionnelle visant à mettre partiellement fin au gel du corps électoral habilité à voter aux élections provinciales. Extrait du bilan de la délinquance 2024

1 Plus de 23 000 faits

En général, la délinquance à la Calédonienne a représenté l’an dernier plus de 23 000 faits, contre environ 19 000 l’année d’avant ! Une "nette hausse", commentent les services de l’Etat, évidemment "en lien avec les émeutes qui ont marqué ce territoire depuis mai 2024".

En 2024, la délinquance s'est particulièrement concentrée sur Nouméa et les trois villes voisines. • ©Haut-commissariat

Des incidents graves sont à déplorer, incluant des blessures parmi les forces de l'ordre (765 blessés au 31 décembre) dont trois blessés graves (des policiers de la [brigade anti-criminalité] en intervention sur la voie publique) ainsi que 14 décès, dont deux gendarmes mobiles. Du 13 mai au 31 décembre, 3 702 interpellations ont été réalisées. Le bilan 2024 de la délinquance, à propos des émeutes

2 + 33 % d’atteintes aux biens

Dans le détail, alors qu’une baisse était relevée en 2023, le nombre d’atteinte aux biens a fait un bond : + 33,6 %, avec 10 784 faits constatés contre 8 072 en 2023.

Le détail et l'évolution des atteintes aux biens en Nouvelle-Calédonie. • ©Haut-commissariat

3 Les destructions et les dégradations multipliées par deux

Parmi elles, les destructions et dégradations ont presque doublé : 3 221 faits contre 1 674 en 2023, soit + 92,4 % ! Logiquement, le taux pour mille habitants devient trois fois plus élevé en Calédonie qu’au niveau national. Un taux qui voit Nouméa arriver en tête des communes calédoniennes. La suite est moins évidente : en proportion, on y trouve, non pas les voisines de l’agglomération, mais Yaté, Thio, Boulouparis, l’île des Pins, Koumac, Kouaoua puis Poya.

Les dégradations et destructions de 2024 en proportion du nombre d'habitants. • ©Haut-commissariat

Six établissements scolaires ont été totalement dégradés. Concernant le secteur privé, les dernières estimations font état de 750 entreprises partiellement ou totalement détruites, et 1 375 entreprises ont été touchées indirectement, à des degrés variables. Bilan de la délinquance 2024

4 Les cambriolages augmentent de 71 %

Record battu aussi en nombre de cambriolages. 3 099 ont été recensés, soit + 71,8 % entre 2023 et 2024. "Touchant tous les lieux, la progression la plus forte est celle visant les locaux d’activité professionnel et associatif, notamment sur le Grand Nouméa", dit le bilan de la délinquance, surtout entre mai et octobre. La part de cambriolages comparée au nombre d’habitants s’avère importante à Bourail, Thio, Poum et Kouaoua. Kaawipaa où il en va de même pour les vols de véhicule.

5 Les vols de véhicule accélèrent de 32,9 %

Sur toute la Calédonie, 1 152 faits sont recensés, contre 867 l’année d’avant. La hausse est de 32,9 %. Mais ça reste moins que l’année record de 2022, marquée par 1 259 vols de véhicules. En la matière, "le taux de résolution baisse, en raison de l’usage des véhicules volés sur des barricades enflammées, rendant toute constatation impossible".

Selon cet état des lieux, de mai à juillet, plus de 60 car-jackings ont été constatés au Mont-Dore "sur la RP1 dans la traversée de la tribu de Saint-Louis". Tronçon "demeuré impraticable à la circulation jusqu’à la fin septembre, en raison d’une mobilisation soutenue des émeutiers retranchés".

Le financement des navettes maritimes reliant le Vallon-Dore et Nouméa a généré un coût de 839 millions CFP pour l’État (…) Sur le secteur de Saint-Louis, le dispositif de sécurisation de la gendarmerie reste d’actualité, mobilisant 4,5 escadrons de gendarmerie mobile (environ 300 gendarmes) pour assurer une présence permanente et continue. Bilan de la délinquance 2024

6 6 481 atteintes aux personnes

Autre grand type de délinquance, les atteintes aux personnes augmentent aussi, dans une moindre mesure. + 9,2 %, à raison de 6 481 faits en 2024 contre 5 936 en 2023. Dans ce chapitre, les violences les plus nombreuses sont les violences physiques "non crapuleuses", celles qu’on qualifie de gratuites. Il y a eu 4 755 cas. Elles "enregistrent une hausse de plus de 8 % entre 2023 et 2024 et jusqu’à 60 % depuis 2019". Aux yeux de l’Etat, "les affrontements durant les émeutes sont la principale cause de cette forte augmentation, ainsi que les violences faites sur les agents de la force publique".

Le détail et l'évolution des atteintes aux personnes en Nouvelle-Calédonie. • ©Haut-commissariat

7 410 faits de violences sexuelles

En 2024, le nombre de violences sexuelles qui ont été signalés a diminué de 19 % : 410 cas, contre 506 l’année d’avant. Malgré cela, comme pour les sujets précédents, le nombre de faits pour mille habitants reste supérieur à la métropole.

8 - 22,5 % de violences conjugales

Les statistiques montrent aussi une forte baisse des violences dans la sphère familiale, - 18,6 % avec 2 452 faits. Dont les violences au sein du couple : - 22,5 % avec 1 703 faits. A relativiser… D’après le bilan de la délinquance, "l’interdiction et la réglementation des ventes d’alcool ont très probablement joué un rôle important" dans ces diminutions. Mais elles pourraient aussi s’expliquer par "les semaines de graves troubles, notamment du 13 mai 2024 à mi-juillet 2024, durant lesquelles les démarches des victimes pourraient avoir été freinées (difficultés de déplacement, affrontements, fermeture des commissariats de secteur…)".

L'évolution des violences dans la sphère familiale. • ©Haut-commissariat

9 33 morts sur les routes

Le bilan annuel des tués sur la route de 2010 à 2024. • ©Observatoire de la sécurité routière

Presque huit mois de couvre-feu, des déplacements quasi impossibles par moments, des restrictions sur la vente d’alcool… il y a eu moins de morts sur les routes en 2024. 33 personnes ont perdu la vie dans un accident de la circulation, dont six à Païta. Sachant que le bilan se montait à 51 tués en 2023 et 70 en 2022. On retiendra que les deux tiers de ces victimes avaient moins de 35 ans. Mais aussi que l’alcool et/ou le cannabis ont joué un rôle à peu près six fois sur dix.

Entre mai et décembre 2024, le haut-commissariat a traité, en matière de détention d’armes, 94 réquisitions des forces de sécurité intérieure portant sur 204 personnes. Les inscriptions au fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes ont doublé. 301 d’entre elles concernent Nouméa et le Grand Nouméa. Bilan de la délinquance 2024

10 Un fait élucidé sur deux, en moyenne

En 2024, les taux d’élucidation des faits ont été "en légère baisse" : 50 % en zone police et près de 57 % en zone gendarmerie. Pour les atteintes aux biens, ça a varié entre 24 et 30 %. Pour les atteintes aux personnes, entre 62 et 71 %. "Cette baisse est mesurée, défend le bilan, au vu du volume des faits constatés sur l’année et de leur nature, notamment les destructions des biens par incendie et les violences sur les forces de l’ordre."

11 13,5 % des faits incriminent un mineur

En Calédonie, la part des délinquants de moins de dix-huit ans "reste élevée, même si elle enregistre une baisse sur l’année 2024". Ils sont mis en cause dans 13,5 % des faits. Une délinquance des mineurs qui est plus marquée dans les atteintes aux biens (27,6 %) que les atteintes aux personnes (8,6 %). Mais le chiffre atteint 40 % dans les vols avec violences qui ont eu lieu à Nouméa.

12 105 kilos d’herbe de cannabis saisis

Le cannabis n’est pas détrôné, il reste de loin le psychotrope le plus consommé. En 2024, la douane a explosé son record en matière de saisie d’herbe : 105 kilos, contre 43 en 2023. Les services de l’Etat constatent au passage que "la crise insurrectionnelle a entrainé une modification des modes opératoires (…). Les difficultés de déplacements et la présence accrue des forces de l’ordre sur le terrain ont freiné l’approvisionnement de l’agglomération du Grand Nouméa en cannabis, qui venait principalement de la côte Est et des îles." Résultat : "une recrudescence de la production au sein de cette même agglomération, par le développement de cultures indoor", en intérieur.