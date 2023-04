Affaire Pérès-Martinez : malgré son malaise hier soir, Olivier Pérès est entendu à la barre aujourd'hui

Le procès a repris à 14 heures ce mercredi 5 avril après un malaise d'Olivier Pérès hier soir et une hospitalisation. L'accusé s'exprime cet après-midi à la barre, il est revenu dans le détail sur les faits.

Natacha Lassauce-Cognard (Noémie Dutertre) •

Il est 14h quand le procès reprend ce mercredi 5 avril. Étonnée, la présidente de la Cour dit avoir appris l’hospitalisation de l’accusé hier dans la soirée par la presse : « c’est assez surprenant ».

Un événement qui suscite chez la partie civile des interrogations, Me Mimran déclare : « nous sommes sous la menace permanente de l’état de santé d’Olivier Pérès par rapport à la poursuite du dossier et des horaires du procès ». « Il serait opportun de sortir de cette ambiguïté », ajoute-t-il. L’avocate de la partie civile ajoute qu’il faudrait « instaurer une expertise médicale complémentaire pour savoir si l’état de santé de l’accusé est compatible ou non à sa comparution ». Le ministère public se dit aussi surpris de ne pas avoir été informé plus tôt, Claire Lanet, représente du ministère public demande aussi une expertise médicale complémentaire par un expert impartial. Elle fait référence aux aménagements déjà existants (suite à une expertise médicale datant du mois de mars) qui sont : pause des débats toutes les deux heures durant 15 minutes, une pause méridienne et une amplitude horaire ne dépassant pas 10-12h de débats quotidiens. Malgré cette demande d’expertise médicale partagée avec les avocats de la défense, la Cour finira par rejeter la requête collective des parties.

Olivier Pérès à la barre

Interrogé par la présidente de la Cour, l’accusé s’explique à la demande de son avocate parisienne. Il souhaite rétablir la vérité, « les conclusions dans ce dossier, c’est un tissu d’aberrations ». « Quand vos enfants sont menacés, la peur s’installe en vous, j’ai été préparé par le couple Martinez. J’ai été fasciné par la panoplie d’armes et les missions d’espionnage d’Eric. » « Peut-être étais-je crédule ? », s'interroge-t-il. « J’ai cru qu’il avait mitraillé des enfants au Rwanda ». Quand la femme d’Eric Martinez lui dit qu’il va s’en prendre à ses enfants, il est effrayé. La présidente de la Cour l’interroge alors sur les démonstrations militaires de la victime : combat corps à corps, tirs par armes à feu… Il avoue avoir d’abord été impressionné puis, ensuite, effrayé. Il revient alors sur tous les éléments qui seraient, selon lui, à l’origine du drame. Olivier Pérès se sent et se dit avoir été manipulé par le couple Martinez : il est certain de l’existence de caméra-espion, de téléphone sur écoute… L’accusé découvre à la fois l’infidélité de sa femme, le projet de son épouse de divorcer et de partir avec Éric Martinez à Ibiza avec leurs enfants.

Un homme "fini"

Dix jours avant les faits, Olivier Pérès se dit être un homme « fini ». Il tentera de se suicider sur son bateau. Il appellera aussi son ami et confident Jean-Louis Labbé, qui lui conseillera de porter plainte. Il revient sur « la manipulation » d’Eric Martinez, sur son épouse et sur lui-même. Il demande la saisie de ses armes et à être protégé. Les forces de l’ordre ne répondent pas positivement à sa demande six jours avant le drame, Olivier Pérès se renseignera auprès d’une société de protection privée.

Après avoir sollicité son avocat de l'époque, celui-ci est intervenu auprès du procureur de la république, selon l'accusé. Par la suite, une vidéo envoyée à Olivier Pérès par Laurence Martinez (l'épouse d'Eric Martinez) qu’il ne pourra pas lire via messenger va, selon l'accusé, accélérer les choses. Le 19 septembre 2018 sa femme l’appelle pour l’informer qu’elle va avec les enfants sur le practice de golf. Olivier Pérès continue : « c’est de la folie, j’ai pris une décision insensée, je voulais faire peur à la victime ». L’accusé rajoute « Éric Martinez m’a chargé, il voulait me crever ». Pour Olivier Pérès, « c’était un combat à mort, il devait mourir ». Il ne reconnaît pas avoir prémédité son geste, il réfute l'assassinat. Le procès continue avec l'audition d'un des fils d'Olivier Pérès à 18h et la femme de l'accusé par visio-conférence.