Améliorer les conditions de vie dans les squats : l'UC a déposé une proposition de loi

Le groupe UC FLNKS et Nationalistes et l'EO souhaitent une loi pays pour les squats. Il vise à restructurer ces lieux précaires et à améliorer les conditions de vie de leurs occupants. La continuité d’une politique de réhabilitation menée par Pierre Frogier et Charles Pidjot en 2011.

On a un échec de la politique de l'habitat en Calédonie. Il y a plus de 600 logements sociaux vides.

- Johanito Wamytan, directeur de cabinet du groupe UC-FLNKS et Nationalistes au Congrès.

Mauvaises conditions de vie et risques sanitaires élevés

La petite mamie qui va faire ses courses, elle ne peut pas se taper les cinq étages tous les jours avec toutes ses provisions. Ce n'est pas adapté pour elle.

-Johanito Wamytan, directeur de cabinet du groupe UC-FLNKS et Nationalistes au Congrès.

Une proposition de loi pour compléter la politique d'aménagement des squats de Pierre Frogier

La restructuration des lieux remise aux mains des clans et GDPL

Une promesse de campagne

Des logements sociaux désertés pour des terrains où l’on retrouve des habitudes de la vie en tribu. Selon l'enquête Taylor Nelson Sofres qui date de 2008, plus de 8000 personnes sont concernées et vivent aujourd’hui dans les squats du Grand Nouméa.Dans ces habitats spontanés, des conditions de vie déplorables pointées dans l'enquête de TNS et reprises dans la proposition de loi : "amas de déchets, eaux stagnantes et présence d'animaux entrainent des risques sanitaires dont la dengue, la leptospirose ou la gale. La présence de carcasses de voitures impliquant l'abandon de batteries et d'huiles pose problème". "Les gens vivent dans ces conditions là et n'ont pas le choix. La plupart d'entre eux sortent des logements sociaux qui ne sont pas adaptés" souligne Johanito Wamytan.Dans la proposition de loi du pays déposée par l'UC mercredi dernier, lesconcernent le squat de Nouville radar, Kaméré, Logicoop, Tina golf, Le Caillou bleu, la presqu'ile océaniennes et le Péage de Dumbéa. Leurs occupants en majorité des Kanak et des Océaniens ont leur santé mise à rude épreuve au quotidien.Avec cette proposition de loi, le groupe UC-FLNKS et Nationalistes souhaite que les squats puissent êtrepar les réseaux publics et accueillir desdes ordures ménagères avec descollectifs.Le groupe espère ainsi continuer la politique dedes squats mise en place en 2011 par Pierre Frogier, à l'époque président de la province Sud. Projet finalement enterré par Calédonie Ensemble aux manettes du gouvernement.Ce serait aux "collectivités propriétaires de restructurer les squats ou sinon de transférer la propriété aux clans légitimes ou à un GDPL créé pour l'occasion"."La petite nuance que l'on pose par rapport à la politique de réhabilitation des squats instaurée par Pierre Frogier et Charles Pidjot, c'est la prise en considération des clans qui revendiquent les espaces. On permet ici de matcher avec la politque des réformes foncières qui n'est pas aboutie. L'idée, c'est de permettre aux collectivités de travailler ensemble avec les clans de la zone (Noumea-Dumbéa) et voir ensemble cette politique de restructuration" explique ainsi Johanito Wamytan.Une promesse de campagne des indépendantistes lors des dernièresqui répond à un besoin ded’une population en rupture de liens sociaux, avecdes jeunes en inactivité et une déscolarisation précoce.