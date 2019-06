Australie : une Bangladaise condamnée à 42 ans de prison pour une attaque au couteau inspirée de l’EI

Une Bangladaise qui avait pu entrer en Australie sur un visa d'étudiante, mais avec l'intention de commettre un attentat au nom du groupe Etat islamique, a été condamnée mercredi à 42 ans de réclusion pour avoir grièvement blessé au couteau de cuisine l'homme qui l'hébergeait.

Momena Shoma, 26 ans, n'avait pas contesté cette attaque menée huit jours seulement après son arrivée en Australie en février 2018.

Blessé au cou pendant son sommeil, son hôte, Roger Singaravelu, avait survécu et a assisté au procès de Mme Shoma devant la Cour suprême de l'Etat de Victoria, à Melbourne.

Mme Shoma, qui était vêtue d'un niqab noire lors des audiences, avait crié "Allah Akbar" lors de l'attaque.

"Vos actions et vos mots, et les intentions qui les accompagnent, sont glaçants", a déclaré la juge Lesley Taylor en prononçant une condamnation à 42 années de prison avec une période de sûreté de 31 ans. Elle risquait la perpétuité.