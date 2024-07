Avec Reconstruction NC, la solidarité envers les familles s'organise en Nouvelle-Calédonie

La crise que traverse la Nouvelle-Calédonie est aussi l’occasion de belles initiatives de solidarité. Zoom sur "Reconstruction NC", une toute jeune association qui organisait ce samedi une journée solidaire, au parc de Koutio, à Dumbéa. Comme son nom l’indique, le groupement a pour but de participer à la reconstruction du pays et vient en aide aux personnes ayant perdu leur domicile.

Ils seraient plusieurs centaines de calédoniens, à avoir vu leur logement pillé ou incendié, depuis le 13 mai dernier. Des drames particulièrement difficiles à vivre, pour ces familles qui ont tout perdu. Et c’est pour les aider, qu’Anne Marie Delpouve a eu l’idée de créer Reconstruction NC. “Au départ, on était trois et en l’espace d’un mois, on a eu 3 000 membres. Aujourd’hui, ce sont les gens qui viennent à nous”, raconte la créatrice du groupe.

"Les gens n'ont plus d'argent"

Une aide apportée notamment à ceux qui ont perdu leur habitation. “On vient en aide aux personnes qui ont perdu leur logement et qui, à un moment donné, ont dû en sortir parce que leur maison a pris feu, ou leur apparement a été saccagé et volé. Il y a malheureusement énormément de personnes qui quittent le territoire et nous donnent leur mobilier. On fait un recensement auprès des victimes des émeutes et on va les réaménager. On leur apporte du soutien et du bonheur, du mieux qu’on peut”, poursuit Marie Delpouve.

Un coup de pouce très attendu, d’autant que les difficultés des familles se multiplient, même pour celles qui ont encore leur logement. “On a aussi de plus en plus de demandes de vêtements, parce que les gens n’ont plus d’argent”, révèle la créatrice du groupe.

Très vite, l’association suscite l’engouement. Anne-Marie peut donc compter sur les dons mais aussi sur les bénévoles comme Erica, séduite par l’idée de reconstruction. “Cette notion de reconstruction est forte. On compte sur la solidarité des Calédoniens et je pense qu’on est capables de faire beaucoup de choses”, assure la bénévole.

Pour contacter l’association, rendez-vous sur sa page facebook, Reconstruction NC.