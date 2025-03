Avenir des collèges de Thio : gouvernement et province Sud veulent trouver "la solution la plus adaptée"

Dans un communiqué conjoint, le gouvernement et la province Sud réaffirment la nécessité de répondre à la baisse des effectifs à Thio. Une décision concernant l'avenir des collèges de la commune sera annoncée en avril, ont-ils confirmé.

Au lendemain d'une manifestation qui a mobilisé parents d'élèves et personnel du collège public de Thio, le gouvernement et la province Sud ont communiqué conjointement, mardi 4 mars, sur l'avenir des deux établissements du secondaire que compte la commune.

"Une révision de la carte scolaire s'impose", estiment les institutions, évoquant la "diminution continue des effectifs scolaires [...] accentuée depuis mai 2024". Alors que les deux structures de Thio, l'une publique, l'autre privée, accueillent désormais moins de 120 élèves, la situation "interroge sur la pérennité du double dispositif". La province et le gouvernement confirment ainsi "envisager la fermeture de l'un des établissements".

Verdict en avril

La décision des pouvoirs publics sera arrêtée en avril 2025 mais ne s'appliquera qu'à la rentrée scolaire 2026. D'ici là, des échanges visant à "identifier la solution la plus adaptée" seront organisés avec les équipes pédagogiques et le personnel des deux collèges. Jusqu'à présent, le travail de concertation n'était mené qu'avec la DDEC (en charge du collège privé) et la mairie de Thio.